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      Генштаб России: НАТО готовится к масштабному конфликту

      18.12 10:11Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Учения НАТО в странах Балтии, Польше, в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту, заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

      "Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - отметил начальник Генштаба.

      Одновременно западными союзниками продвигается тезис о так называемой российской военной угрозе. Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как "угроза миру".

      Действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия – НАТО, заявил вывод начальник Генштаба.

      "В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника. В ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО (3-4 декабря) заявлено о завершении формирования комплекта сил и средств высокой готовности в рамках инициативы "четыре тридцатки", а также о существенном повышении оперативности переброски войск (сил) усиления на "восточный фланг" альянса", - напомнил Герасимов.

      С 2016 г. государства-члены блока нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, а к 2024 г. предусматривается увеличение военных расходов на $400 млрд. В целях обеспечения доминирования в космосе на саммите принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

      Рубрики: Европа, США и Канада

      Метки: НАТО, военный конфликт, Генштаб РФ

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