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      Белоруссия и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр

      18.12 10:15Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Белоруссия и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр на сумму $1,5 млрд, сообщили белорусские СМИ.

      Россия компенсиирует потери Белоруссии от налогового маневра через обратный акциз для белорусских НПЗ.

      Такая схема действует в России.

      Меры господдержки российских НПЗ в виде обратного акциза на нефть с демпфером создают до 80% маржинальности российских нефтезаводов, по данным Минэнерго России.

      Без компенсации прямые затраты Белоруссии увеличатся в 2019-2024 гг. на $10,6 млрд при средней цене нефти $70 за баррель и переработке на белорусских НПЗ 24 млн тонн нефти ежегодно, подсчитало ранее Fitch Ratings.

      Наличие или отсутствие у Белоруссии компенсации за выполнение налогового маневра в России оказывает непосредственное влияние на динамику роста белорусской экономики. "При сценарии "без компенсации" адаптация экономики к более высоким ценам на импорт нефти будет представлять риск для роста в отсутствие более быстрого прогресса в реализации структурных реформ", - подчеркивает Fitch.

      Нефть для белорусских НПЗ в 2020 г. подорожает на $17,7 за тонну при мировой стоимости барреля $60 из-за проведения в России налогового маневра, сообщила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

      В следующем году пройдет очередной этап налогового маневра в России, прогноз Белоруссии рассчитывается при котировке $60 за 1 баррель нефти. Если эта цифра не изменится, цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на $17,7 за 1 тонну, сообщали "Вести. Экономика".

      По данным "Белнефтехима", цена на нефть для НПЗ страны дорожает последние годы: в 2015-2018 гг. белорусские НПЗ работали в условиях предыдущего этапа налогового маневра. Так, если в 2014 г. нефть для производителей стоила около 50% от мировой цены, то сегодня уже близка к 80%.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: налоговый маневр, Союзное государство, Россия-Белоруссия

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