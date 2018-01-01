Белоруссия и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр на сумму $1,5 млрд, сообщили белорусские СМИ.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Россия компенсиирует потери Белоруссии от налогового маневра через обратный акциз для белорусских НПЗ.Такая схема действует в России.Меры господдержки российских НПЗ в виде обратного акциза на нефть с демпфером создают до 80% маржинальности российских нефтезаводов,Без компенсации прямые затраты Белоруссии увеличатся в 2019-2024 гг. на $10,6 млрд при средней цене нефти $70 за баррель и переработке на белорусских НПЗ 24 млн тонн нефти ежегодно, подсчитало ранее Fitch Ratings.Наличие или отсутствие у Белоруссии компенсации за выполнение налогового маневра в России оказывает непосредственное влияние на динамику роста белорусской экономики. "При сценарии "без компенсации" адаптация экономики к более высоким ценам на импорт нефти будет представлять риск для роста в отсутствие более быстрого прогресса в реализации структурных реформ", - подчеркивает Fitch.Нефть для белорусских НПЗ в 2020 г. подорожает на $17,7 за тонну при мировой стоимости барреля $60 из-за проведения в России налогового маневра, сообщила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.В следующем году пройдет очередной этап налогового маневра в России, прогноз Белоруссии рассчитывается при котировке $60 за 1 баррель нефти. Если эта цифра не изменится, цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на $17,7 за 1 тонну, сообщали "Вести. Экономика".По данным "Белнефтехима", цена на нефть для НПЗ страны дорожает последние годы: в 2015-2018 гг. белорусские НПЗ работали в условиях предыдущего этапа налогового маневра. Так, если в 2014 г. нефть для производителей стоила около 50% от мировой цены, то сегодня уже близка к 80%.