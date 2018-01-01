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      Приостановка производства Boeing 737 MAX может повлиять на ВВП США в I квартале 2020 года

      18.12 12:34Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Решение Boeing Co. приостановить производство своего бестселлера 737 MAX повлияет на экономический рост и занятость в США, но воздействие может быть непродолжительным, пишет Reuters.

      Фото: EPA-EFE/GARY HE

      Приостановка производства лайнеров может сократить рост ВВП в I квартале 2020 г. как минимум на половину процентного пункта, подсчитали экономисты. Удар по росту ВВП будет нанесен за счет меньшего объема запасов.

      С момента глобальной приостановки эксплуатации Boeing 737 MAX в марте компания Boeing продолжала производство самолетов. Вызванный этим всплеск запасов воздушных судов компенсировал замедление роста ВВП США в результате сокращения экспорта и расходов предприятий на оборудование.

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      "Поскольку поставки самолета уже приостановлены, экспорт и инвестиции в самолеты вряд ли будут падать намного сильнее, - считает старший экономист Capital Economics в Нью-Йорке Майкл Пирс. - Но решение прекратить производство означает, что рост запасов закончится, что приведет к значительному торможению экономического роста в I квартале".

      Экономисты не ожидают влияния на рост ВВП в течение всего года, поскольку производство самолетов, вероятно, возобновится в 2020 г.

      "Как только производство возобновится, мы ожидаем также увидеть значительное влияние на ВВП, - заявил экономист Morgan Stanley в Нью-Йорке Роберт Роснер. - Показатели инвестиций и экспорта, вероятно, значительно увеличатся по мере отгрузки самолетов, в то время как запасы должны сократиться".

      Как сообщали "Вести.Экономика", Boeing решила приостановить производство 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией. Когда возобновится выпуск лайнеров, авиапроизводитель не уточнил.

      Производство приостановят на заводе Boeing в Рентоне, штат Вашингтон, на котором заняты 12 тыс. человек. В компании заверили, что увольнения из-за вынужденной паузы в настоящее время не планируются.

      Тем не менее экономисты ожидают, что некоторые из более чем 600 небольших компаний в цепочке поставок уволят сотрудников или сократят их часы работы. Эти события повлияют на данные по занятости в США.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, ВВП, Boeing, запасы, Boeing 737 MAX

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