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      ЦБ рекомендует финансовым аналитикам не пить на работе

      18.12 10:55Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Банк России рекомендует финансовым аналитикам не выпивать за обедом в рабочие дни, сообщается в письме первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

      Письмо содержит рекомендации по профессиональной этике и адресовано кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, а также саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка.

      В письме содержится "Кодекс деловой этики" аналитика.

      Финансовый аналитик обязан:

      • Действовать добросовестно, в соответствии со своей компетенцией, осмотрительно, соблюдая нормы уважения и этики по отношению к обществу в целом, клиентам и потенциальным клиентам, работодателям, работникам, коллегам и другим участникам мирового рынка капитала.

      • Ставить соблюдение норм профессиональной этики в сфере инвестиций и интересы клиентов выше собственных интересов.

      • В ходе инвестиционного анализа, подготовки инвестиционных рекомендаций и решений и иных видов инвестиционной деятельности действовать осмотрительно, руководствуясь беспристрастным профессиональным мнением.

      • Исполнять и побуждать других исполнять свои обязанности с соблюдением профессиональных и этических норм, укрепляющих доверие к ним лично и профессии в целом.

      • Содействовать поддержанию норм деловой этики на рынках капитала в интересах общества в целом.

      • Поддерживать и повышать собственную профессиональную квалификацию, а также содействовать поддержанию и повышению профессионального уровня других специалистов в области инвестиций.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: Банк России, аналитик, Сергей Швецов, кодекс поведения

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