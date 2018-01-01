ЦБ рекомендует финансовым аналитикам не пить на работе

Банк России рекомендует финансовым аналитикам не выпивать за обедом в рабочие дни, сообщается в письме первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Письмо содержит рекомендации по профессиональной этике и адресовано кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, а также саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка.В письме содержится "Кодекс деловой этики" аналитика.Финансовый аналитик обязан:• Действовать добросовестно, в соответствии со своей компетенцией, осмотрительно, соблюдая нормы уважения и этики по отношению к обществу в целом, клиентам и потенциальным клиентам, работодателям, работникам, коллегам и другим участникам мирового рынка капитала.• Ставить соблюдение норм профессиональной этики в сфере инвестиций и интересы клиентов выше собственных интересов.• В ходе инвестиционного анализа, подготовки инвестиционных рекомендаций и решений и иных видов инвестиционной деятельности действовать осмотрительно, руководствуясь беспристрастным профессиональным мнением.• Исполнять и побуждать других исполнять свои обязанности с соблюдением профессиональных и этических норм, укрепляющих доверие к ним лично и профессии в целом.• Содействовать поддержанию норм деловой этики на рынках капитала в интересах общества в целом.• Поддерживать и повышать собственную профессиональную квалификацию, а также содействовать поддержанию и повышению профессионального уровня других специалистов в области инвестиций.