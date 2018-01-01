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      Российские предприятия ОПК прячут убытки ради новых субсидий

      18.12 11:37Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Финансовые директора "химичат" с отчетностью предприятий ОПК и прячут убытки от государства, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Цель обмана - новые госсубсидии вместо повышения эффективности работы ОПК.

      "Сегодня предприятия в оборонно-промышленной отрасли, за редким исключением, вообще не имеют стратегии, направленной на сокращение издержек и повышение операционной эффективности. Кроме того, финансовые директора научились ловко управляться с отчетностью и прятать убытки от акционеров и государства, тем самым создавая иллюзию стабильности", - сообщил Артемьев в интервью журналу "Оборона России".

      Если прятать убытки и создавать иллюзию стабильности, то руководству предприятий ОПК можно рассчитывать на новые субсидии и на спокойную жизнь, не бороться со снижением издержек, расходов.

      "Это приводит к огромным долгам с отсутствием перспектив на какое-либо развитие. Именно поэтому в оборонной промышленности необходимы системные реформы, которые направлены на изменение базовой мотивации менеджмента, осуществляющего управление, а также на стимулирование притока в отрасль частных инвестиций", - сообщил глава ФАС.

      Рубрики: ВПК

      Метки: ФАС, Игорь Артемьев, ОПК, сокращения расходов

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