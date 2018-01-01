"Исламское государство" готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию

Запрещенная в России группировка "Исламское государство" (ИГ) продолжает укрепляться в Афганистане и готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика"."За год, прошедший с нашей последней встречи, ситуация в области безопасности в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и имеет тенденцию к ухудшению. Наибольшую обеспокоенность вызывает укрепление группировки ИГИЛ*", - заявил Патрушев, сообщает РИА "Новости".Несмотря на недавнюю операцию афганских правительственных сил, при которой удалось уничтожить или взять в плен более 600 боевиков, в Афганистане остается, по разным данным, 2,5-4 тыс. боевиков ИГ, отметил Патрушев."Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше 2 тыс. боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан", - подчеркнул Патрушев.Оплот ИГ находится на востоке Афганистана, там сосредоточено более 1,5 тыс. джихадистов, и новые боевики все прибывают, в том числе из Сирии и Ирака через Пакистан. Конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии, отметил Патрушев."Приоритетными целями игиловцев, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане", - заключил секретарь Совбеза России.