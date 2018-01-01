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      Госдума приняла закон об изменении порядка расселения аварийных домов

      18.12 11:21Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Госдума приняла закон об изменении порядка расселения аварийных домов, который предусматривает привлечение денег из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

      Центральные органы власти, органы власти субъектов и местного самоуправления получили полномочия по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или ремонту. По действующей редакции Жилищного кодекса (ЖК), органы госвласти могут признавать "в установленном порядке жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации непригодными для проживания".

      По новому закону органы местного самоуправления не смогут принимать решения о признании аварийными домов, которые находятся в федеральной или региональной собственности.

      Органы власти региона получили право устанавливать для собственников квартир в аварийных домах, подлежащих сносу или ремонту, "дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при условии", что на время вынесения решения об аварийности у жильцов нет в собственности другого пригодного жилья или жилья на условиях социального найма.

      Граждане, у которых "жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", могут получить временное жилье из маневренного фонда на два года. По закону за это время власти должны выплатить компенсацию для приобретения новых квартир или предоставить новое жилье.

      Новый закон позволяет использовать деньги Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для предоставления собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда, осуществления дополнительных социальных выплат. Фонд получил полномочия агента правительства по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.

      Власти региона могут обратиться за поддержкой фонда в том случае, если местные власти гарантируют, что на участке, где стоял аварийный дом, разместят только социальные, коммунальные объекты, спортивные площадки, пешеходные пространства. Исключение составят случаи, когда расселение аварийного дома проводили в рамках договора о развитии территории.

      Рубрики: Недвижимость, Правительство, Парламент

      Метки: Госдума, квартира, аварийное жилье, многоквартирный дом, регион

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