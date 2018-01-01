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      Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в ноябре

      18.12 13:27Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Годовая инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась на фоне скачка цен на продукты питания и услуги.

      Фото: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

      Потребительские цены в еврозоне выросли на 1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

      Показатель совпал с предварительной оценкой и с прогнозом аналитиков.

      В октябре инфляция составляла 0,7% и была минимальной с ноября 2016 г., когда потребительские цены в еврозоне выросли на 0,6%.

      Целевой показатель инфляции установлен Европейским центральным банком на уровне "чуть ниже 2%".

      Относительно предыдущего месяца потребительские цены снизились в ноябре на 0,3%.

      Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, в ноябре ускорилась с 1,1% до 1,3% в годовом выражении.

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      Стоимость энергоносителей упала на 3,2% в годовом выражении после снижения на 3,1% в октябре.

      Продукты питания, алкоголь и табачные изделия в ноябре подорожали на 1,9% после роста цен на 1,5% месяцем ранее.

      Рост цен на услуги также ускорился с 1,5% до 1,9%.

      Потребительские цены в Евросоюзе в ноябре выросли на 1,3% в годовом выражении и снизились на 0,2% относительно октября.

      Среди стран ЕС минимальная годовая инфляция зарегистрирована в Италии и Португалии (0,2% в обеих странах), а также в Бельгии (0,4%). Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован в Румынии (3,8%), Венгрии (3,4%), Словакии (3,2%) и Чехии (3%).

      Инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, в ноябре ускорилась с 0,9% до 1,2%.

      Во Франции инфляция также составила 1,2% по сравнению с 0,9% в октябре. В Испании потребительские цены выросли на 0,5% после октябрьского повышения на 0,2%.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам декабрьского заседания ЕЦБ сохранил прогноз инфляции на 2019 г. на уровне 1,2%, при этом повысив прогноз на 2020 г. с 1% до 1,1%. Прогноз на 2021 г. снижен с 1,5% до 1,4%. Прогноз инфляции на 2022 г. составляет 1,6%.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: еврозона, инфляция, Италия, Испания, ЕС, Франция, потребительские цены, Германия

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