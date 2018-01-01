Бывшему партнеру Бориса Березовского перекрыли поставки угля в Европу

Компании Evraz Романа Абрамовича отказывают в поставках угля в Европу через Украину, поскольку правительство России выбрало для поставок экспедиторскую компанию белорусского бизнесмена Николая Воробья.

Борис Березовский принимал активное участие в создании "Сибнефти" Романа Абрамовича. Опальный олигарх был автором и проекта создания "ЮКСИ" - объединения "ЮКОСа" Михаила Ходорковского и "Сибнефти" для продажи зарубежному инвестору. "ЮКСИ" по сырьевым запасам в 3,2 млрд тонн должен был занять первое место среди мировых нефтекомпаний, а по нефтедобыче в 65 млн тонн стать третьим после Shell и Exxon.



Абрамович и Березовский разругались при разделе активов.



Роману Абрамовичу удалось приватизировать "Сибнефть" при помощи коррупции, утверждалось на суде в Лондоне. Именно такой характер носила выплата бизнесменом $2 млрд Борису Березовскому – крестному отцу российской политики 1990-х гг., признал ранее адвокат Романа Абрамовича.



В 2018 г. Роману Абрамовичу, владельцу английского футбольного клуба "Челси", не предоставили британскую визу - олигарх не смог доказать, что честно заработал свое состояние, сообщали британские СМИ. Тогда Абрамович приобрел гражданство Израиля. Борис Березовский принимал активное участие в создании "Сибнефти" Романа Абрамовича. Опальный олигарх был автором и проекта создания "ЮКСИ" - объединения "ЮКОСа" Михаила Ходорковского и "Сибнефти" для продажи зарубежному инвестору. "ЮКСИ" по сырьевым запасам в 3,2 млрд тонн должен был занять первое место среди мировых нефтекомпаний, а по нефтедобыче в 65 млн тонн стать третьим после Shell и Exxon.Абрамович и Березовский разругались при разделе активов.Роману Абрамовичу удалось приватизировать "Сибнефть" при помощи коррупции, утверждалось на суде в Лондоне. Именно такой характер носила выплата бизнесменом $2 млрд Борису Березовскому – крестному отцу российской политики 1990-х гг.,В 2018 г. Роману Абрамовичу, владельцу английского футбольного клуба "Челси", не предоставили британскую визу - олигарх не смог доказать, что честно заработал свое состояние, сообщали британские СМИ. Тогда Абрамович приобрел гражданство Израиля.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".С 1 декабря назначен единственный экспедитор при транзите угля через территорию Украины - компания "Белказтранс Украина" белорусского бизнесмена Николая Воробья.Причины исключения некогда могущественного российского олигарха и партнера Бориса Березовского из поставок угля через Украину не называются."РЖД в декабре отклоняет заявки компаний, ранее работавших по сопровождению грузов через Украину. Дело в том, что правительство России назначило единственным экспедитором компанию Воробья "Белказтранс Украина", - сообщил РБК Виктор Берестенко, гендиректор Ассоциации международных экспедиторов Украины (объединяет более 150 транспортно-экспедиторских организаций республики, на которых приходится 50% украинского импорта и экспорта и более 70% транзита).Транзит российского угля по территории Украины достигает 7-9,5 млн т в год (600-800 тыс. т в месяц).Правительство России выбрало и другую компанию белорусского бизнесмена - NT Marine - для поставок российского угля на Украину. NT Marine получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину, или чуть меньше 50% всех поставок в декабре 2019 г.