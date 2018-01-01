Счетная палата: Банк России сам оценивает успешность своей работы

Из 13 показателей программы Банка России по развитию финансового рынка в 2016-2018 гг. не выполнены восемь показателей, сообщает Счетная палата (СП).

По данным СП, из семи показателей развития финансового рынка достигнут только один - по величине активов страховых организаций.

"Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно", - поясняет СП.

Вся политика ЦБ - это гадание на кофейной гуще,

На самом деле, ЦБ действует как валютный обменник

"А у нас вообще нет денежно-кредитной политики,

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика"."Несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трехлетку (97,8%), добиться ожидаемых результатов в основном не удалось", - отмечает СП после изучения двух документов ЦБ - основных направлений развития российского финансового рынка на 2016-2018 гг. и 2019-2021 гг.Кроме того, Россия не смогла сократить отставание от ведущих стран в индексе мировой конкурентоспособности (ИМК) Всемирного экономического форума.Позиции России в разделе "Развитие финансового рынка" ухудшились по семи из восьми показателей. "За время реализации основных направлений на 2016-2018 гг. экономика России в целом поднялась в ИМК с 45-го до 43-го места. Но ситуация с развитием финансового рынка не улучшилась: в 2015-2016 гг. Россия была на 95-м месте, и в последней версии индекса, на октябрь 2019 г., на нем же и осталась", - подчеркивает СП.По устойчивости финансовой системы Россия занимает 120-е место в мире, а по масштабу финрынка - 77-е место. "Это не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности - одиннадцатая и шестая строчка соответственно", - отмечает СП.Российский рынок акций не стал заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса, несмотря на значительное повышение биржевых котировок. Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили эпизодический характер и прошли в небольших объемах. Рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций. "В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего в инвестициях", - поясняет СП.СП выявила несколько законодательных проблем: в законе не определены понятия развития и устойчивости работы финрынка, а также цели, инструментарий и требования к основным направлениям его развития.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что проблемы финансового рынка "кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации". ЦБ согласен с выводами СП.Между тем комитет Госдумы по экономической политике 12 ноября разместил в электронной базе данных Госдумы свое заключение на доклад ЦБ об основных направлениях ДКП. Комитет рекомендовал ЦБ перейти к мягкому регулированию валютного курса рубля, а также рассмотреть возможность введения валютных ограничений на отток/приток спекулятивного капитала.Комитет полагает, что подобный маневр в стратегии ЦБ позволит оживить инвестиционный и потребительский спрос, обеспечивая поддержку финансово-экономической устойчивости в стране.заявил профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, председатель Российского экономического общества им. С. Шарапова Валентин Катасонов."Иногда говорят, что эти "рецепты" гадания определяет некая милитаристская школа, основателем которой является Милтон Фридман. Куча всяких умных и непонятных слов говорится в ответе Центрального банка, но, на самом-то деле, это именно гадание на кофейной гуще", - отметил Катасонов.. Я образно выражаюсь: происходит перекраска зеленой бумаги в национальные цвета, и ничего другого! ЦБ при такой модели - это даже не центральный банк, а именно валютный обменник. Давайте все называть своими именами.Поэтому, когда мне задают вопрос, как осуществлять денежно-кредитную политику, я отвечаю:потому что у валютного обменника особой политики нет! Есть просто инструкция, по которой действует девушка, сидящая в кабинке, и все!" Это не валютная политика! Это не денежно-кредитная политика!" - подчеркнул Катасонов."Сегодня кредиты создают из воздуха. Банк выдает кредит компании, например. На депозит этого банка положили 100 руб., это действительные платежные средства, эмитированные ЦБ. Под эти 100 руб. можно, оказывается, выпустить 1 тыс. руб. кредита. То есть на 10% этот кредит обеспечен, а резервирован на 90%, а это деньги из воздуха.Этот процесс неконтролируемый. И, самое главное, при выдаче кредита появляются процентные обязательства. То есть денег в экономике меньше, чем денежных обязательств на величину процента. И мы удивляемся, почему кризисы. А кризисы неизбежны, потому что эти дисбалансы порождаются именно процентной экономикой, процентными кредитами", - заключил Катасонов.