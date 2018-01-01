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      Максимум убийств в России приходится на 1 января

      18.12 14:51Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Самое большое количество убийств в России происходит сразу после наступления Нового года — 1 января, по данным МВД.

      Фото: ТАСС.

      Количество таких преступлений по сравнению с буднями увеличивается втрое.

      Пиковые значения насильственных смертей также зафиксированы 7-го и 14-го числа того же месяца. Затем следуют майские, мартовские и февральские праздники. Основная причина роста — злоупотребление спиртным. За 10 лет — с 2008 по 2017 гг. — от 50% до 70% убийств совершались в состоянии алкогольного опьянения, пояснили "Известиям" в МВД.

      Согласно данным Росстат за 2000–2017 гг. было убито 339 тыс. мужчин и 111 тыс. женщин.

      Среднее количество убийств в будние дни составляло 67 смертей. Превышение среднего показателя начинается 29 декабря и продолжается шесть дней.

      Максимум убийств приходится на 1 января — дополнительно к среднему количеству погибают 152 человека. Далее небольшие пики наблюдаются 7, 14 и 20 января, когда отличие от будней составляет около 20 убитых. Количество убийств увеличивается 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. Однако даже в сумме рост в эти праздники уступает первому дню года.

      "Я много лет занимаюсь подобными исследованиями и не раз сталкивался с фактами, подтверждающими повышение смертности наших сограждан в определенное время года. Например, максимальное количество алкогольных психозов в Москве и ряде других городов наблюдается в первые две недели января. В этом месяце увеличивается общее количество смертей по всей стране", - заявил российский эксперт в области проблем алкогольной смертности, руководитель отдела в Московском НИИ психиатрии им. В. П. Сербского, доктор медицинских наук Александр Немцов.

      Рубрики: Статистика

      Метки: Росстат, смертность, новогодний отдых

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