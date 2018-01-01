АСВ потребовало взыскать 141 млрд рублей с бывших владельцев "Татфондбанка"

"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) подало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших "Татфондбанк". Речь идет об ответственности по обязательствам банка на 141,4 млрд руб. Лицензия "Татфондбанка" отозвана в 2017 г.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".АСВ подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о привлечении ряда лиц к субсидиарной ответственности - основного владельца, бывшего председателя правления "Татфондбанка" Роберта Мусина, бывшего председателя правления банка Ильдуса Мингазетдинова, зампреда правления Наилю Тагипрову и еще восьми физлиц, сообщает "Интерфакс".АСВ в ходе конкурсного производства установило, что контролирующие банк лица создавали техническую ссудную задолженность, замещали рыночные активы на безнадежные активы, покупали неликвидные ценные бумаги, передавали ликвидные активы в доверительное управление связанной с "Татфондбанком" организации, заключали договора доверительного управления в интересах связанной с банком компании, а также снимали надлежащее обеспечение по безнадежной задолженности.АСВ обращает внимание, что, несмотря на наличие оснований, контролирующие банк лица не пытались предотвратить банкротство банка. В итоге финансовое положение банка сильно ухудшилось, и банк не смог полностью расплатиться с кредиторами.По закону эти обстоятельства являются основанием для привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих банк. "Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка", - отмечает АСВ.Банк России 3 марта 2017 г. отозвал лицензию у входившего в список 50 крупнейших российских банков "Татфондбанка". В апреле 2017 г. суд признал банк банкротом. Дыру в капитале "Татфондбанка" оценили в 118 млрд руб.В августе Мусину предъявлен гражданский иск на 50 млрд руб. в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Гражданским истцом выступает АСВ. Мусин арестован в марте 2017 г., затем его перевели под домашний арест до 14 января 2020 г.