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      Риск снижения кредитного рейтинга Великобритании уменьшился после победы Джонсона

      18.12 16:11Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch заявили, что победа Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона на выборах сокращает риск "жесткого" Brexit и снижения кредитного рейтинга Великобритании, пишет Reuters.

      Фото: EPA/ANDY RAIN

      S&P повысило прогноз по рейтингу Великобритании с "негативного" до "стабильного". Fitch сохранило "негативный" прогноз, но исключило страну из списка на пересмотр с возможностью понижения.

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      Суверенные кредитные рейтинги Великобритании от S&P и Fitch находятся на уровнях "AA/A-1+" и "AA" соответственно.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов получила явное большинство в британском парламенте.

      В связи с этим Джонсон заявил, что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit.

      Теперь премьер-министр планирует внести в законопроект соглашения по Brexit положение, не позволяющее продлить переходный период после выхода страны из ЕС, который должен истечь 31 декабря 2020 г.

      "Несмотря на текущую позицию правительства, мы ожидаем, что Великобритания будет добиваться, а ЕС предоставит продление после декабря 2020 г., чтобы договориться о будущих отношениях между сторонами", - заявило S&P.

      Fitch предупредило, что риск Brexit без договоренностей о будущих отношениях в конце следующего года сохраняется.

      Рубрики: Европа

      Метки: рейтинг, Великобритания, выборы, Борис Джонсон, Консервативная партия, Brexit

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