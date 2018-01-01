РЖД построят железную дорогу от Кузбасса до Транссиба и БАМа

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) получит 8,23 млрд руб. на строительство ж/д участка Междуреченск - Тайшет. Новая дорога позволит вывозить грузы из Кузбасса на Транссибирскую и Байкало-Амурские магистрали.

Фото: РЖД

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Распоряжение правительства от 14 декабря и постановление правительства от 16 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. "Средства на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены. Принятые решения будут способствовать увеличению пропускной способности сети железных дорог и бесперебойному осуществлению грузовых и пассажирских перевозок", - отмечает правительство.Уставный капитал РЖД увеличат на 8,6 млрд руб. Дополнительная эмиссия включит 8 606 221 обыкновенную акцию номиналом 1 тыс. руб. каждая. Бумаги разместят в пользу единственного акционера компании - государства. Помимо 8,227 млрд руб. на развитие участка Междуреченск - Тайшет РЖД получат 1/6 доли в объектах железнодорожной инфраструктуры линии Известковая - Чегдомын (Хабаровский край) стоимостью 379 млн руб. Эта доля ранее принадлежала "РусГидро".