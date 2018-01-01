ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Индекс доверия к экономике Германии Ifo достиг максимума за 6 месяцев

      18.12 14:12Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Деловые настроения в Германии улучшились в декабре до максимума за шесть месяцев, сообщил экономический институт Ifo.

      Фото: EPA-EFE/ARMANDO BABANI

      Индекс доверия к экономике Германии института Ifo повысился до 96,3 пункта с пересмотренных 95,1 пункта в ноябре. Декабрьское значение индикатора оказалось максимальным с июня.

      Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост индекса до 95,5 пункта.

      Ссылки по теме

      "Немецкая экономика подходит к Новому году с большей уверенностью", - заявил президент Ifo Клеменс Фюст.

      Он отметил, что оценка компаниями как текущих условий ведения бизнеса, так и перспектив на ближайшие шесть месяцев улучшилась.

      По данным Ifo, компании в производственном секторе более оптимистично оценивали перспективы на предстоящие шесть месяцев. В то же время их оценка текущей ситуации немного ухудшилась.

      Данные указывают на то, что ВВП Германии вырос на 0,2% в IV квартале, заявил Reuters экономист института Клаус Волраб. Однако, по его словам, промышленный сектор остается в рецессии и будет медленно выходить из этого спада.

      Как сообщали "Вести.Экономика", согласно окончательным данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat) экономика Германии, крупнейшая в еврозоне, в III квартале выросла на 0,1% в квартальном выражении после сокращения на 0,2% во II квартале.

      В годовом выражении рост ВВП ускорился с 0,3% до 0,5%.

      Рубрики: Европа

      Метки: Ifo, деловые настроения, индекс доверия, Германия

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить