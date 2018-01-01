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      Суд Швейцарии взыскал с России $44,4 млн в пользу "Укрнафты"

      18.12 13:08Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения ходатайство России об отмене международного арбитражного решения в пользу "Укрнафты" по крымским активам компании.

      Фото: 112.ua

      "Решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 г. является окончательным и обжалованию не подлежит", - отмечает "Укрнафта". Кроме того, суд обязал Россию выплатить "Укрнафте" 155 тыс. швейцарских франков по судебным расходам.

      В 2014 г. "Укрнафта" утратила права собственности на 16 автозаправочных станций (АЗС). Компания, опираясь на договор между правительством Украины и правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 г., подала жалобу в Международный арбитражный суд (Женева), который определил Швейцарию в качестве места арбитража.

      Международный арбитражный суд 12 апреля присудил взыскать с России в пользу "Укрнафты" $44,4 млн компенсации за активы компании в Крыму.

      "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. "Нафтогаз Украины" имеет 50% плюс одну акцию "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", принадлежат 42% акций.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Швейцария, АЗС, Крым, "Нафтогаз Украины", "Приватбанк", "Укрнафта"

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