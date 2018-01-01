Суд Швейцарии взыскал с России $44,4 млн в пользу "Укрнафты"

Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения ходатайство России об отмене международного арбитражного решения в пользу "Укрнафты" по крымским активам компании.

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Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика"."Решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 г. является окончательным и обжалованию не подлежит", - отмечает "Укрнафта". Кроме того, суд обязал Россию выплатить "Укрнафте" 155 тыс. швейцарских франков по судебным расходам.В 2014 г. "Укрнафта" утратила права собственности на 16 автозаправочных станций (АЗС). Компания, опираясь на договор между правительством Украины и правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 г., подала жалобу в Международный арбитражный суд (Женева), который определил Швейцарию в качестве места арбитража.Международный арбитражный суд 12 апреля присудил взыскать с России в пользу "Укрнафты" $44,4 млн компенсации за активы компании в Крыму."Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. "Нафтогаз Украины" имеет 50% плюс одну акцию "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", принадлежат 42% акций.