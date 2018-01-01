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      Граждане Украины с 1 марта 2020 года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам

      18.12 13:18Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Граждане Украины с 1 марта 2020 г. смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам, отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

      Однако "при въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", уточнил Гончарук.

      Во время проверки сведения с загранпаспортов начнут считывать особыми приборами, что сократит время прохождения пограничного контроля.

      "Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении", - заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Украина, паспорт, граница, загранпаспорт, погранслужба

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