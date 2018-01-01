Темп роста цен на автомобили в России обгонит инфляцию в 2020 году

За последние 5 лет средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли на 54%, подсчитал "Автостат". Темп роста стоимости автомобилей обгонит инфляции в 2-3 раза в 2020 г.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Так, если в 2014 г. средневзвешенная цена автомобиля составляла 1 001 600 руб., то по итогам 11 месяцев 2019 г. этот показатель вырос до 1 539 100 руб.По словам директора агентства "Автостата" Сергея Целикова, основной причиной роста стоимости автомобилей за этот период стала девальвация рубля по отношению к основными мировым валютам. Она произошла в 2014-2015 гг., а цены на автомобили только сейчас, с большим отставанием, компенсировали ее.Кроме того, на увеличение цен также влияли и другие факторы – рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция и обновление модельных рядов автопроизводителей. По мнению Сергея Целикова, в 2020 г. стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5-7%.автопроизводители в России с 2020 г. получат субсидии в зависимости от локализации, а к 2022 г. гарантированная доля субсидий сократится до нуля. Это приведет к росту стоимости производства и повышению цен автомобилей.