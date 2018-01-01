Власти выделят 21 млрд рублей на развитие рынка газомоторного топлива

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о развитии рынка газомоторного топлива.

Фото: "Газпром"

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".В ближайшие пять лет власти намерены направлять 4,2 млрд руб. в год на ввод в строй более 100 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), а также на переоборудование 25 тыс. автомобилей для работы на метане, сообщает Минэнерго.Постановление утверждает правила предоставления регионам субсидий на развитие рынка газомоторного топлива. В частности, субсидии предоставят в целях софинансирования обязательств регионов, возникающих при развитии газовой заправочной инфраструктуры и поддержке переоборудования автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику."Утверждение правил направлено на реализацию программы государственной поддержки развития заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и переоборудования техники на использование природного газа. Первый этап программы, планируемый к реализации в 27 субъектах Российской Федерации, рассчитан на пять лет с суммарным финансированием 4,2 млрд руб. ежегодно и направлен на ежегодный ввод в эксплуатацию более 100 АГНКС, а также переоборудование около 25 тыс. единиц автомобильного транспорта на метан", - заявил замминистра энергетики Антон Инюцын."Целью реализации программы поддержки является создание в указанных субъектах Российской Федерации минимально достаточной инфраструктуры заправки природного газа и достижение по итогам 2024 г. показателей в 1,2 тыс. единиц АГНКС и 300 тыс. единиц автомобильного транспорта на метане в целом по стране", - подчеркнул Инюцын.