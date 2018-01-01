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      Власти выделят 21 млрд рублей на развитие рынка газомоторного топлива

      18.12 13:33Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о развитии рынка газомоторного топлива.

      Фото: "Газпром"

      В ближайшие пять лет власти намерены направлять 4,2 млрд руб. в год на ввод в строй более 100 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), а также на переоборудование 25 тыс. автомобилей для работы на метане, сообщает Минэнерго.

      Постановление утверждает правила предоставления регионам субсидий на развитие рынка газомоторного топлива. В частности, субсидии предоставят в целях софинансирования обязательств регионов, возникающих при развитии газовой заправочной инфраструктуры и поддержке переоборудования автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику.

      "Утверждение правил направлено на реализацию программы государственной поддержки развития заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и переоборудования техники на использование природного газа. Первый этап программы, планируемый к реализации в 27 субъектах Российской Федерации, рассчитан на пять лет с суммарным финансированием 4,2 млрд руб. ежегодно и направлен на ежегодный ввод в эксплуатацию более 100 АГНКС, а также переоборудование около 25 тыс. единиц автомобильного транспорта на метан", - заявил замминистра энергетики Антон Инюцын.

      "Целью реализации программы поддержки является создание в указанных субъектах Российской Федерации минимально достаточной инфраструктуры заправки природного газа и достижение по итогам 2024 г. показателей в 1,2 тыс. единиц АГНКС и 300 тыс. единиц автомобильного транспорта на метане в целом по стране", - подчеркнул Инюцын.

      Рубрики: Правительство, Парламент, Транспорт и туризм

      Метки: газ, правительство, транспорт, АЗС, метан

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