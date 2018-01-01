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      Акции "М.Видео" упали из-за сообщений об обысках у Гуцериева

      18.12 14:16Распечатать

      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Акции сети "М.Видео" в ходе торгов 18 декабря снизились в цене на 9% и на минимуме опускались до 502,6 руб. за штуку согласно данным Мосбиржи.

      К 12:00 на минимуме стоимость акций составляла 522 руб., что на 6% меньше, чем в ходе прошлого закрытия, через десять минут стоимость скорректировалась до 529,3 руб., но затем акции продолжили падение, минимум в 502,6 руб. был зафиксирован в 12:40.

      На открытии торгов на Московской бирже капитализация компании составляла 99,7 млрд руб. При максимальном падении, когда стоимость акций упала до 502,6 руб., компания подешевела более чем на 9 млрд руб.

      Котировки "РуссНефти" при этом к 12:22 потеряли только 0,14% стоимости и торговались на уровне 559,2 руб.

      "РуссНефть" и "М.Видео" входят в группу "Сафмар", основным владельцем которой является Михаил Гуцериев.

      Падение началось около 11:00, когда акции стоили 557 руб., примерно в это же время в Telegram-каналах начали появляться сообщения об обысках у Гуцериева и в связанных с ним компаниях.

      "Вероятно, кто-то из инвесторов негативно отреагировал на сообщения в СМИ и решил сокращать позицию в бумагах компании, а из-за небольшой ликвидности мы наблюдаем такое колебание ее стоимости", - заявил РБК аналитик "Уралсиба" Константин Белов.

      Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщил, что следственные действия связаны с делом о контрабанде нефти.

      В группе "Сафмар" заявили, что информация об обысках не соответствует действительности. Сам Гуцериев назвал происходящее провокацией.

      Рубрики: Акции

      Метки: акции, РуссНефть, М.Видео, Михаил Гуцериев, Мосбиржа, Сафмар

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