Акции "М.Видео" упали из-за сообщений об обысках у Гуцериева

Акции сети "М.Видео" в ходе торгов 18 декабря снизились в цене на 9% и на минимуме опускались до 502,6 руб. за штуку согласно данным Мосбиржи.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".К 12:00 на минимуме стоимость акций составляла 522 руб., что на 6% меньше, чем в ходе прошлого закрытия, через десять минут стоимость скорректировалась до 529,3 руб., но затем акции продолжили падение, минимум в 502,6 руб. был зафиксирован в 12:40.На открытии торгов на Московской бирже капитализация компании составляла 99,7 млрд руб. При максимальном падении, когда стоимость акций упала до 502,6 руб., компания подешевела более чем на 9 млрд руб.Котировки "РуссНефти" при этом к 12:22 потеряли только 0,14% стоимости и торговались на уровне 559,2 руб."РуссНефть" и "М.Видео" входят в группу "Сафмар", основным владельцем которой является Михаил Гуцериев.Падение началось около 11:00, когда акции стоили 557 руб., примерно в это же время в Telegram-каналах начали появляться сообщения об обысках у Гуцериева и в связанных с ним компаниях."Вероятно, кто-то из инвесторов негативно отреагировал на сообщения в СМИ и решил сокращать позицию в бумагах компании, а из-за небольшой ликвидности мы наблюдаем такое колебание ее стоимости", - заявил РБК аналитик "Уралсиба" Константин Белов.Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщил, что следственные действия связаны с делом о контрабанде нефти.В группе "Сафмар" заявили, что информация об обысках не соответствует действительности. Сам Гуцериев назвал происходящее провокацией.