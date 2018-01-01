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      Более половины иностранных инвестиций в России оказались "фантомными"

      18.12 14:42Распечатать

      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Более половины иностранных инвестиций в российскую экономику приходится на "фантомные" иностранные компании, которые скрывают страну-источник вложений, говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).

      Авторами исследования стали датский экономист Нильс Йоханессен из Копенгагенского университета, Янник Дамгаард из Центробанка Дании и Томас Элькьяер из МВФ.

      При этом такая проблема характерна для всего мира, поскольку, по данным исследования, почти 40% мирового объема прямых иностранных инвестиций проходит через номинальные компании, не ведущие реальной деятельности, зарегистрированные в таких специальных юрисдикциях, как Люксембург, Нидерланды или Ирландия.

      Однако в России доля таких инвестиций самая большая среди всех стран - 57,9%, по оценкам за 2017 г.

      По данным Банка России, на конец 2017 г. в России было накоплено $441,1 млрд прямых иностранных инвестиций.

      Около $255 млрд из этих вложений было сделано компаниями-оболочками из "перевалочных" юрисдикций, а реальный инвестор находился в какой-то другой стране, следует из данных МВФ.

      В том числе около $102 млрд, или 23,2% от общих иностранных инвестиций в Россию, — это не подлинные инвестиции из-за рубежа, а средства российских инвесторов, вложенные на родине через другие страны.

      Речь идет о так называемых круговых схемах (round-tripping), хорошо известных исследователям российских иностранных инвестиций, — схемах вывода средств за рубеж и их последующего возвращения под видом иностранных вложений.

      Рубрики: Статистика

      Метки: МВФ, исследование, иностранные инвестиции

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