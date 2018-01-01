Почти 33% россиян вовлечены в "теневой рынок" труда

Почти 33% трудоспособных россиян в той или иной мере имеют отношение к "теневому рынку" труда, отмечает Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика"."На "теневом рынке" труда в том или ином виде заняты около 25 млн россиян или почти треть трудоспособного населения страны, часть из которого вовсе обходится без оформления отношений с работодателем, другие официально трудоустроены, но получают часть зарплаты "в конверте", третьи подрабатывают на стороне, не ставя об этом в известность налоговые органы", - отметила заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Косаковская, сообщает "Интерфакс".ФНПР поддерживает власти в борьбе с неформальной занятостью и считает, что "масштабы "серого" фонда оплаты труда создают дополнительную налоговую нагрузку на социально ответственный бизнес, по существу стимулируя добросовестных работников к уходу в тень", подчеркнула Косаковская.По оценке ФНПР, основная причина возникновения "серых" схем - низкая стоимость труда в стране. "Необходимо установление достойной заработной платы, соответствующей принципу равной оплаты за труд равной ценности, в зависимости от уровня квалификации работника, сложности, качества и количества выполняемой работы. Это обеспечивает экономическую свободу и гармоничное развитие человека", - пояснила Косаковская.ФНПР является крупнейшим российским профобъединением, в его рядах состоят более 20 млн человек.Между тем соискателей на рабочее место, готовых получать зарплату в конверте, в 1,2 раза больше, чем противников "серой" схемы.