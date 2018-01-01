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      Инфляция в Великобритании в ноябре осталась на минимуме за 3 года

      18.12 14:53Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Инфляция в Великобритании в прошлом месяце осталась на минимальном уровне за три года, значительно ниже целевого 2%-го показателя Банка Англии.

      Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

      Потребительские цены в Великобритании выросли на 1,5% в годовом выражении второй месяц подряд. Инфляция осталась на минимуме с ноября 2016 г.

      Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали замедление инфляции до 1,4%.

      Базовая инфляция в Великобритании в ноябре осталась на уровне 1,7%, как и ожидалось. Индекс CPI Core не учитывает волатильные цены на продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители.

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      Рост цен на шоколад, билеты на концерты и туристические поездки компенсировало падение стоимости проживания в отелях и гораздо меньший рост цен на сигареты, чем годом ранее.

      Отдельные данные ONS показали, что цены на жилье в Великобритании в октябре выросли всего на 0,7% в годовом выражении, минимальными темпами более чем за семь лет, после повышения на 1,3% в сентябре.

      Цены на жилье в Лондоне упали на 1,6%. Это максимальное снижение с июня.

      Замедление инфляции в сочетании с низкой безработицей и ростом заработной платы оказывает поддержку британским домохозяйствам.

      Как сообщали "Вести.Экономика", количество работающих британцев в августе-октябре увеличилось на 24 тыс. до 32,8 млн. Занятость достигла рекордно высокого уровня 76,2%. Уровень безработицы снизился до 3,8%, вернувшись к минимуму с начала 1975 г.

      Банк Англии в четверг обнародует итоги своего последнего заседания в этом году. Ожидается, что данные по инфляции послужат для "голубей" в Комитете по монетарной политике аргументом в пользу голосования за снижение процентной ставки.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: инфляция, Великобритания, потребительские цены, цены на жилье

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