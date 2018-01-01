Сбербанк создаст комплексную информационную систему для адвокатуры России

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Сбербанк займется созданием комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), сообщает Федеральная палата адвокатов (ФПА).КИС АР получит доступ к информационным системам органов юстиции, судов, правоохранительных и иных государственных органов, отмечает РИА "Новости". Соискателями на разработку системы выступали десять организаций. Принято решение о сотрудничестве со Сбербанком."Прежде всего это решение опирается на репутацию Сбербанка как надежного партнера. Длительность проекта цифровизации - не год и не два. Конечно, повлияло еще то, что Сбербанк известен как драйвер IT-индустрии в России", - подчеркнул советник президента ФПА по информационным технологиям Сергей Гаврилов.Комиссия оценивала предложения соискателей по ряду ключевых показателей, включая финансовые условия, технологические возможности компании, предполагаемую архитектуру, особенности программного обеспечения и другие значимые показатели.