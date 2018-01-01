Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа 18 декабря

Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Окончательное голосование в палате представителей американского конгресса по вопросу объявления импичмента президенту Дональду Трампу пройдет 18 декабря.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Соответствующее обращение к демократам опубликовала спикер палаты Нэнси Пелоси. Как отмечается в ее заявлении, конгрессмены осуществят "одно из самых важных полномочий, предоставленных конституцией". На голосование выдвинуты две статьи по импичменту в отношении президента США. Большинство специалистов предполагают, что контролируемая демократами палата представителей одобрит импичмент, однако после этого вопрос поступит на рассмотрение в сенат, где большинством обладают члены Республиканской партии и сторонники действующего президента США.