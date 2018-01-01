Какая связь между рынком металлов и рынком трежерис?

Для одного из самый известных гуру долгового рынка - Джеффри Гундлаха - рынок металлов сигнализирует, что доходность 10-летних казначейских облигаций может достигнуть самого высокого уровня с июня.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Ослабление напряженности в торговых отношениях США и Китая, кульминацией которого стало согласование в пятницу сделки первого этапа, оказывало поддержку меди в последние недели, пишет Bloomberg.Этот металл часто рассматривается как барометр экономического роста. Между тем золото, защитный актив, со времени достижения пика 2019 г. в начале сентября пробуксовывает на фоне ралли рисковых рынков.В результате цены на медь выросли до максимума с июля относительно котировок драгоценного металла.По мнению главного исполнительного директора DoubleLine Capital, рост этого отношения открывает путь для повышения доходности 10-летних облигаций до 2,15% с текущих 1,87%. Его точка зрения противоречит прогнозам некоторых банков Уолл-стрит.Ралли меди, как правило, сигнализирует о спросе на строительные материалы, и промышленное сырье - это признак довольно сильной экономики, что подкрепляется тем фактом, что золото торгуется в ограниченном диапазоне, говорит Гундлах.По его словам, этот коэффициент был "феноменально хорош" в качестве индикатора того, куда направится доходность казначейских бумаг в краткосрочной перспективе."Это один из лучших индикаторов краткосрочного движения доходности 10-летних казначейских облигаций - в течение последующего месяца или нескольких месяцев, - рассказал Гундлах в интервью Bloomberg. - Удивительно, насколько хорошо он работал, и со временем я все более и более склонен следовать за ним и действовать на основе этого".Другие стратеги по облигациям по большей части ожидают, что доходности 10-летних казначейских бумаг будет трудно преодолеть 2% в 2020 г. Среди оптимистично настроенных прогнозистов Citigroup Inc. ожидает, что ставка бумаг опустится до рекордно низкого уровня 1,25% в следующем году, а Societe Generale ждет 1,2%.Хотя Гундлах полагает, что недооцененные инфляционные риски и растущий дефицит США приведут к росту доходностей в долгосрочной перспективе, он не готов делать ставки против казначейских облигаций только на основе отношения меди и золота. Тем не менее это один из факторов, указывающих на то, что управляющим облигациями следует сократить дюрацию, сказал он.