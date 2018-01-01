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      Гуцериевых подозревают в контрабанде нефти из Турции на Украину

      18.12 15:10Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Обыски в структурах Михаила Гуцериева проводятся в рамках расследования уголовного дела по ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Бизнесменов подозревают в незаконных поставках нефтепродуктов на Украину из Турции.

      Фото: ТАСС

      Уголовное дело было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, сообщил "КоммерсантЪ".

      Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию на 2 млрд руб. в обход таможенных платежей.

      Поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга АО "ФортеИнвест", руководителем которого является Саид Гуцериев — сын Михаила Гуцериева.

      Затем СЭБ ФСБ получила информацию о том, что из Турции нефть могла попадать на Украину.

      Сотрудники ГУЭБиПК МВД и СЭБ ФСБ сегодня проводят обыски по десятку адресов, связанных с Гуцериевыми, изымают документы, интересующие следствие.

      Пока подозреваемых и обвиняемых в деле нет, нет и задержанных в ходе обысков. Представители холдинга "Сафмар" Михаила Гуцериева опровергли проведение обысков.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Михаил Гуцериев, уголовное дело, контрабанда нефти

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