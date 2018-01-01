Гуцериевых подозревают в контрабанде нефти из Турции на Украину

Обыски в структурах Михаила Гуцериева проводятся в рамках расследования уголовного дела по ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Бизнесменов подозревают в незаконных поставках нефтепродуктов на Украину из Турции.

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Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Уголовное дело было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, сообщил "КоммерсантЪ".Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию на 2 млрд руб. в обход таможенных платежей.Поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга АО "ФортеИнвест", руководителем которого является Саид Гуцериев — сын Михаила Гуцериева.Затем СЭБ ФСБ получила информацию о том, что из Турции нефть могла попадать на Украину.Сотрудники ГУЭБиПК МВД и СЭБ ФСБ сегодня проводят обыски по десятку адресов, связанных с Гуцериевыми, изымают документы, интересующие следствие.Пока подозреваемых и обвиняемых в деле нет, нет и задержанных в ходе обысков. Представители холдинга "Сафмар" Михаила Гуцериева опровергли проведение обысков.