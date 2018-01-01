Средняя зарплата учителя в Москве превысила 115 тысяч рублей в месяц

Структура столичного образования обновлена, средняя зарплата учителя в Мосвке превысила 115 тыс. руб. в месяц, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика"."Мы прошли сложнейшую структурную реорганизацию школ, которая вызывала огромную дискуссию, в том числе в этом зале. Но что мы получили в итоге? Сегодня зарплата московских учителей превышает 115 тыс. руб. в месяц, это в три раза больше, чем в 2010 г.," - отметил Собянин в отчете о работе правительства Москвы.Более 40% столичных выпускников школ сдали ЕГЭ на 220 баллов и выше, в 2010 г. таких выпускников оказалось лишь 15%.Московские школьники все чаще становятся победителями российских и международных олимпиад, подчеркнул Собянин. При этом московские школьники занимают второе место по уровню читательской грамотности среди школьников городов мира, по математической - пятое место.В Москву съезжаются лучшие выпускники школ из всех регионов России. Поэтому московским выпускникам становится все сложнее конкурировать с иногородними при поступлении в вуз. В связи с этим систему столичного образования необходимо развивать, заключил Собянин.