Флагман Huawei без сервисов Google будет представлен в марте

Huawei заявила, что проведет презентацию своих новых флагманских смартфонов Huawei P40 и P40 Pro в конце марта следующего года в Париже. Аппараты получат программную оболочку EMUI 10 на базе операционной системы Android 10. Отмечается, что устройства не получат сервисы Google, а вместо них будет предлагаться собственное решение производителя – Huawei Mobile Services. Об этом сообщил глава потребительского направления Huawei Ричард Ю.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Презентация флагманских смартфонов семейства P40 состоится в конце I квартала наступающего года. Но топ-менеджер пообещал, что Huawei P40 и P40 Pro получат совершенно новый дизайн, который принципиально отличается от того, что было представлено в линейке до этого. Кроме того, нам обещают превосходную камеру, максимальную производительность и улучшенную автономность.Как ожидается, смартфоны Huawei P40 и P40 Pro будут оснащены процессором Kirin 990 5G, а чип Kirin 1020 должен выйти вместе со смартфоном Mate 40.Ричард Ю обещает, что смартфон будет распространяться по всем традиционным каналам, включая операторов и посредников. Собственная операционная система Huawei HarmonyOS пока не будет использоваться в смартфонах. Huawei недавно подтвердила свою приверженность использованию Android в своих мобильных устройствах. Вместе с тем, компания планирует использовать HarmonyOS для более интеллектуальных устройств ("умных" телевизоров, часов, колонок и т. д.).От поколения P30 новый флагман будет отличать отсутствие приложений и сервисов Google, на смену которым придут альтернативы от Huawei. Теперь у Huawei есть несколько месяцев, чтобы привлечь разработчиков и обеспечить доступность популярных приложений в альтернативном магазине компании.В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10. Информацией поделился тематический ресурс HuaweiCentral. Официально второй этап пока не был объявлен и точные условия могут измениться к запуску.Итак, по данным источника, вот смартфоны, для которых выход тестового обновления подтвержден: Huawei Nova 5Z, Huawei Nova 5i, Huawei Enjoy 10S, Huawei Enjoy 10, Honor Play 3, Honor Play 3e, Honor 20S, Honor 20 Youth Edition.По оценкам IDC, Huawei находится на втором месте в списке ведущих поставщиков смартфонов (после Samsung). В III квартале 2019 г. компания отгрузила 66,6 млн аппаратов, заняв 18,6% мирового рынка.