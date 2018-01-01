Moody`s оценило влияние на "Газпром" санкций против "Северного потока-2"

Влияние санкций на "Газпром" будет зависеть от его способности завершить строительство "Северного потока-2", если его партнеры-подрядчики прекратят свое участие в проекте, прогнозирует агентство Moody`s.

Структура "Северного потока-2"

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Днем ранее законодатели США одобрили законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"."Законопроект, в случае его утверждения в его нынешнем виде, может представлять риск для российского "Газпрома", который владеет и управляет трубопроводом через его 100% швейцарскую дочернюю компания Nord Stream 2 AG, а также ее европейских партнеров и подрядчиков, поскольку законопроект предусматривает санкции и против организаций, оказывающих прямую или косвенную поддержку строительству или ремонту "Северного потока-2", - отмечается в сообщении Moody`s.При этом Moody`s добавляет, что влияние на финансовых партнеров "Газпрома" по проекту (с учетом их вложений на сумму до €950 млн каждый) будет довольно ограниченным. По мнению аналитиков агентства, рейтинги компаний не будут существенно пересмотрены под влиянием потенциального сокращения инвестиций, задержки строительства почти законченного трубопровода или потери будущих денежных потоков от реализации проекта."В настоящее время нет признаков того, что правительство США введет санкции против компаний, задействованных в финансировании [проекта], а также "Газпрома". США уже ввели несколько раундов санкций против российских компаний, но "Газпром" не подпадает под санкции по ограничению заимствования, которые были введены США в отношении некоторых российских корпораций с 2014 г. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и оценим потенциальные кредитные последствия, если и когда станет доступно больше информации", - сообщает Moody`s, которое цитирует ТАСС.