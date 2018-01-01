ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Moody`s оценило влияние на "Газпром" санкций против "Северного потока-2"

      18.12 15:53Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Влияние санкций на "Газпром" будет зависеть от его способности завершить строительство "Северного потока-2", если его партнеры-подрядчики прекратят свое участие в проекте, прогнозирует агентство Moody`s.

      Структура "Северного потока-2"

      Днем ранее законодатели США одобрили законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

      "Законопроект, в случае его утверждения в его нынешнем виде, может представлять риск для российского "Газпрома", который владеет и управляет трубопроводом через его 100% швейцарскую дочернюю компания Nord Stream 2 AG, а также ее европейских партнеров и подрядчиков, поскольку законопроект предусматривает санкции и против организаций, оказывающих прямую или косвенную поддержку строительству или ремонту "Северного потока-2", - отмечается в сообщении Moody`s.

      При этом Moody`s добавляет, что влияние на финансовых партнеров "Газпрома" по проекту (с учетом их вложений на сумму до €950 млн каждый) будет довольно ограниченным. По мнению аналитиков агентства, рейтинги компаний не будут существенно пересмотрены под влиянием потенциального сокращения инвестиций, задержки строительства почти законченного трубопровода или потери будущих денежных потоков от реализации проекта.

      "В настоящее время нет признаков того, что правительство США введет санкции против компаний, задействованных в финансировании [проекта], а также "Газпрома". США уже ввели несколько раундов санкций против российских компаний, но "Газпром" не подпадает под санкции по ограничению заимствования, которые были введены США в отношении некоторых российских корпораций с 2014 г. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и оценим потенциальные кредитные последствия, если и когда станет доступно больше информации", - сообщает Moody`s, которое цитирует ТАСС.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: санкции США, Северный поток-2, Moody`s

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить