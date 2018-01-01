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      США расширяют сеть военных баз в Сирии для контроля над нефтяными месторождениями

      18.12 16:05Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Американские военнослужащие, которые после начала турецкой операции "Источник мира" ушли с 16 баз и блокпостов в Сирии, вернулись на шесть баз, сообщает турецкое агентство Anadolu.

      Фото: www.aa.com.tr

      США начали укреплять базы на северо-востоке Сирии в районе границы с Турцией и Ираком вблизи нефтяных месторождений. В провинции Хасеке на северо-востоке Сирии США расширяют пять военных баз и блокпостов.

      Кроме того, США создают еще два блокпоста в населенных пунктах Кахтания в Хасеке и Химо в районе Камышлы.

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      США намерены усилить присутствие в районе нефтяных месторождений в Хасеке и укрепиться в районе сирийско-турецкой границы. По данным Anadolu, американские военные размещены уже на 11 базах и блокпостах в Сирии. Пять баз находятся в Хасеке, четыре - в Дейр-эз-Зоре и две - в Ракке. В провинции Дейр-эз-Зор США строят еще два блокпоста.

      США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии.

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили свои обязательства перед Анкарой в рамках договоренностей по Сирии и Турция не готова идти на уступки.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Сирия, Турция, Башар Асад, Дамаск

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