Росстат зафиксировал быстрый рост реальных зарплат

сообщил Росстат. Реальная заработная плата в России в октябре 2019 г. выросла на 3,8% к октябрю 2018 г. после роста на 3,1% в сентябре к сентябрю 2018 г., и после роста 2,4% в августе,

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Реальная зарплата в октябре по сравнению с сентябрем выросла на 2%."Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2019 г. составила 46549 руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,7%, в январе-октябре 2019 г. - на 7,3%", - сообщил Росстат.