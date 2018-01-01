В России растет количество безработных граждан

Количество безработных россиян увеличилось в ноябре на 31 тыс. человек до 3,507 млн человек, сообщает Росстат.

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Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Уровень безработицы, который в августе обновил минимальное значение (4,3%) за всю историю наблюдений с 1991 г., поднялся в ноябре до 4,6%. В октябре показатель составил 4,6%, в сентябре - 4,5%, в июле - 4,5%, в июне - 4,4%, в мае - 4,5%, в марте-апреле - 4,7%, в январе-феврале - 4,9%.Количество официально зарегистрированных безработных увеличилось в ноябре на 19 тыс. до 664 тыс. человек.Между тем численность безработных не превысит 3,4 млн человек в 2019 г. и сохранится на этом уровне до 2022 г., отмечено в прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2020-2022 гг., подготовленном Минтрудом.В этом году уровень безработицы составит 4,6-4,7%. "В этом смысле цифра вполне благоприятная", - заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.