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      Советник ЦБ Китая предупредил о долговой "цепной реакции"

      18.12 17:15Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Советник Народного банка Китая Ма Цзюнь призвал власти принять меры для предотвращения "системных рисков" от дефолтов LGFV (local government financial vehicles) - фирм, аффилированных с местными властями и использующихся для их финансирования, сообщает Bloomberg.

      Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW

      Ма Цзюнь предупредил о возможности "цепной реакции", если власти допустят, чтобы дефолты нанесли ущерб доверию рынка.

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      Он заявил в интервью Securities Times, что правительство может позволить LGFV с сильными фундаментальными показателями поглотить более слабые фирмы, в том числе в других провинциях.

      По словам советника центробанка, более сильные LGFV могут стремиться стать публичными или приобрести зарегистрированные на бирже фирмы, чтобы повысить свои финансовые возможности.

      Инвестиционное подразделение местного правительства во Внутренней Монголии едва избежало дефолта по облигациям в этом месяце, что положило конец панике, которая могла поколебать веру в поддержку Пекином таких заемщиков.

      По данным, собранным Bloomberg, объем непогашенных облигаций LGFV в материковом Китае составляет 8,5 трлн юаней, на офшорных рынках - $69,8 млрд.

      Как сообщали "Вести.Экономика", торговая война препятствует усилиям Китая по сокращению долга, поскольку Пекин ищет способы стимулировать замедляющуюся экономику.

      В этом году страна более или менее приостановила свои усилия по сокращению доли заемных средств и ввела дополнительные стимулы.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, долг, Ма Цзюнь, дефолты, Народный банк Китая, LGFV

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