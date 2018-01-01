Меркель выступила против антироссийских санкций США

Все больше политических партий в Германии призывают дать ответ на санкции США против "Северного потока-2". Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия против санкций.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Германия не приемлет практику экстерриториальных санкций, будь то меры против "Северного потока-2" или Ирана, заявила в среду в бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель."Мы против экстерриториальных санкций, и причем не со вчерашнего дня, с аналогичной проблемой мы столкнулись в контексте Ирана", - сказала она. "Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры [с США] о том, что мы не приемлем такую практику экстерриториальных санкций", - отметила Меркель (цитата ТАСС).Она напомнила, что в эти дни проходят переговоры по транзиту газа через Украину с нового года. По ее словам, переговоры "проходят многообещающе", и угроза санкций против "Северного потока-2" может сорвать соглашения.Штрафные меры США против "Северного потока-2" нельзя оставлять без ответа, считает лидер СДПГ. Профсоюз машиностроителей призвал ЕС и ФРГ принять меры для смягчения эффекта санкций, передает DW.Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA) призывает власти Германии выступить со своей инициативой по защите европейского бизнеса. "В Берлине и Брюсселе в конце концов должны начаться дискуссии о том, как можно защитить европейские компании от экстерриториальных санкций вне зависимости от того, какое государство их вводит", - заявил глава объединения Тило Бродтман (Thilo Brodtmann).Днем ранее Сенат США одобрил оборонный бюджет США на 2020 г. с санкциями против "Северного потока-2". Документ ранее, 11 декабря, одобрила палата представителей США, сообщали "Вести. Экономика".Как ожидается, документ в ближайшие дни утвердит президент Дональд Трамп, который ранее заявил, что подпишет закон "сразу, как только он окажется на его рабочем столе".Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока-2 " и "Турецкого потока". В этом случае строительство затянется.