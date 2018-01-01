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      В 2019 году в России собрали 120,6 млн тонн зерна в чистом весе

      18.12 17:00Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". В 2019 г. в России собрали 120,6 млн тонн зерна в чистом весе, что на 6,5% больше, чем в 2018 г. (113,3 млн тонн), сообщает Росстат.

      Урожай подсолнечника составил в этом году 15,1 млн тонн (+ 18,3%), сахарной свеклы - 50,6 млн тонн (+ 20,4%), картофеля - 22,2 млн тонн (+ 0,7%), овощей - 14 млн тонн (+ 2,6%).

      Основная доля зерна (70%), сахарной свеклы (88,8%) и подсолнечника (64,2%) выращена в сельхозорганизациях. Основными производителями картофеля (66%) и овощей (52,3%) стали подсобные хозяйства.

      Фермеры собрали 29,2% общего урожая зерна (в 2018 г. - 29%), 11,1% сахарной свеклы (10,7%), 35,5% подсолнечника (33,2%) и 20,2% овощей (18,7%).

      Озимые на зерно в сельхозорганизациях посеяны к 1 декабря на площади 12,1 млн га (+ 0,6%). Зябь вспахана на площади 19,6 млн га (+ 1%).

      Рубрики: Росстат, Товарные рынки

      Метки: пшеница, зерно, урожай, сахарная свекла, озимые

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