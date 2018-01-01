Как запросы общества меняют финансы и как финтех изменит общество

О четвертой промышленной революции принято говорить в общих терминах. Как правило, все рассуждения сводятся к тому, что искусственный интеллект лишит миллионы людей рабочих мест, а блокчейн навсегда изменит наши представления о финансовых услугах. Говорить о глобальных переменах удобнее в ретроспективе, когда ты уже знаешь конкретику: находясь в потоке, мы многого не замечаем.

Кайрат Келимбетов, управляющий Международным финансовым центром "Астана"

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