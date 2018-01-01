Как запросы общества меняют финансы и как финтех изменит общество

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". О четвертой промышленной революции принято говорить в общих терминах. Как правило, все рассуждения сводятся к тому, что искусственный интеллект лишит миллионы людей рабочих мест, а блокчейн навсегда изменит наши представления о финансовых услугах. Говорить о глобальных переменах удобнее в ретроспективе, когда ты уже знаешь конкретику: находясь в потоке, мы многого не замечаем.
Кайрат Келимбетов, управляющий Международным финансовым центром "Астана"
"С другой стороны, сейчас очевиден только тот факт, что будущее становится предсказать все труднее. Уже сейчас меняются общественные отношения, демографические структуры развитых и развивающихся государств, меняется экономика и вместе с ней структура занятости. Что из этого первично — социальные или экономические трансформации, сказать по-настоящему сложно, нужно лишь принять тот факт, что мы не представляем, как будут устроены отношения и потребности людей в ближайшие десятилетия. Примерно так же люди, жившие в Средние века или в эпоху Просвещения, не представляли себе тот радикальный слом, который произойдет в истории с приходом первой и второй промышленных революций. С той лишь разницей, что нам уже не нужно два-три столетия, чтобы преодолевать старые формации. Прогресс значительно ускорился.
Несмотря на эти оговорки и глобальные рассуждения, я хочу поговорить о финтехе как конкретной отрасли, которая, с одной стороны, находится в зоне моих профессиональных интересов, а с другой — угрожает уничтожить те компетенции, которыми я и мои многочисленные коллеги овладели в конце 80-х-начале 90-х гг. Цифровизация уже во многом изменила наши представления о способах обмена ценностями. Многие из нас помнят времена, когда мы получали денежные переводы на сберкнижки. Сейчас точно такая же операция занимает в худшем случае 5-10 минут.
Большая часть видимых изменений на финансовом рынке касается персонального банкинга и услуг (за сценой часто остаются изменения на рынке B2B). Часто считают, что для потребителя все изменил смартфон, который вместил в себя не только функции традиционной телефонии, фото- и видеосъемку, но и сделал доступными различные банковские услуги или электронные покупки (а часто и то и другое одновременно). На мой взгляд, причины изменения финансового мира под влиянием технологий носят куда более глубокий характер. Безусловно, проникновение интернета — вещь, переворачивающая сознание, по масштабам сравнимая разве что с гутенберговской революцией. Однако в основном бизнес идет за общественным запросом, а он сильно трансформируется.
Как запросы общества меняют финсектор
Финансовые технологии — это пока очень аморфное определение, в котором уживаются и маркетплейсы, выдающие товары в рассрочку, и онлайн-кредитование, и блокчейн, и искусственный интеллект, и многие другие новации, которые стали доступны широким массам за последнее десятилетие.
Бизнес использует технологии для сокращения реальных материальных издержек: благодаря онлайн-банкингу, большим данным и искусственному интеллекту банкиры могут сокращать людей, выполнявших эти функции, и отказываться от отделений, которые теперь пустуют. В 2008-2015 гг., по данным Bloomberg, банки сократили 500 тыс. рабочих мест. По данным BCG, в течение десятилетия AI позволит повысить производительность финсектора на 38%, что примерно равно снижению рабочих часов на 27%. Citigroup же оценивает, что в ближайшие 10 лет глобальный финансовый сектор лишится 1,7 млн сотрудников. Но Citigroup при этом не говорит, какая доля в глобальном финансовом секторе останется у банков, а что отъест финтех. В 2017 г. приходилось более двух третей совокупной выручки всех финансовых организаций. Доля финтеха в доходах от финансовых услуг в мире уже достигла 9%, из них большая часть (6%) приходятся на небанковские организации.
Говорить о смерти банков по меньшей мере недальновидно.
Уже точно так же хоронили бумажные книги и виниловые пластинки, но они демонстрируют устойчивость. Однако мировые эксперты сходятся во мнении, что вслед за новой экономикой, отвечающей запросам трансформировавшегося общества, придет новый финсектор, который будет ее финансировать несколько иначе. Банковские услуги для потребителя может заменить новая экосистема, которая предоставит все услуги потребителям. Функция банков в таком случае будет заключаться в обслуживании этой экосистемы, сегодня такую модель уже предлагает WeBank в Китае.
Спрос на финтех растет во многом из падения границ во всех возможных смыслах: люди не только получили доступ ко всевозможному контенту "в один клик", они перемещаются сами между странами так быстро, как никогда ранее, а вслед за ними (порой с гораздо большей скоростью) идут деньги и информация. Такая открытость меняет и структуру рынка труда: многие отказываются от традиционного сидения в офисе с 9 до 6, работают самостоятельно, и все чаще сегодня говорят об экономике совместного пользования.
Эти изменения, описанные достаточно кратко для их радикального масштаба, создают спрос на иное финансирование жизни, особенно в зрелом возрасте, потребительских потребностей и предпринимательства. С высокой вероятностью можно сказать, что финтех гораздо более успешно будет отвечать на эти вызовы современности, в том числе и из-за того, что регуляторы плохо себе представляют, как его регулировать. В этом отношении мы в МФЦА пытаемся вовремя отвечать на новые тренды. Для регулирования новых инструментов мы создали регуляторную песочницу в своей юрисдикции. Это позволяет не задушить стартапы изначально жесткими нормативами, которые, откровенно говоря, для них будут совершенно иные. Например, мы уже регулируем p2p-кредитование и краудфандинг и краудлендинг, которые в ближайшем будущем смогут заменить часть банковских услуг.
Как развивать человеческий капитал, учитывая тренды?
Несмотря на общую неопределенность относительно нашего будущего, по некоторым его симптомам мы уже понимаем, с какими проблемами столкнемся. Это дает нам всем большой шанс, чтобы преодолеть разрыв между теми компетенциями, которыми люди владеют (или овладевают) сейчас, и теми, которые будут востребованы в уже ближайшем будущем.
Я говорил о том, что технологии замещают многие профессии (как в свое время изобретение конвейера повлияло на продуктивность и рынок труда). Этих изменений не избежит ни одна экономика, но так или иначе люди продолжат работать, хотя и не все. Потребность в труде, сформированная многовековой культурой никуда не денется, как и не исчезнут многие профессии, в которых автоматизация и искусственный интеллект окажутся бессильны. Тем не менее в ближайшие годы многие другие профессии 7 подвергнутся частичной или полной автоматизации.
Однако развитие искусственного интеллекта, роботизации и других современных технологий приведет не только к исчезновению 75 млн рабочих мест к 2022 г., но и создаст 133 млн новых рабочих мест. Это следует из доклада The Future of Jobs 2018
, выпущенного 17 сентября Всемирным экономическим форумом. То есть речь прежде всего идет про структурный сдвиг на рынке труда, а не про его полное исчезновение, как пугают нас некоторые футурологи.
Очевидно, что финансовые технологии, внедряемые и разрабатываемые уже сейчас, изменят потребности рынка. С одной стороны, они значительно упростят доступ к финансам, а с другой стороны, полностью переформатируют характер профессий. Сейчас активно ведется работа по дизайну работы будущего. Например, в проекте "Атлас новых профессий" от "Сколково" в финансовом секторе предсказано появление таких специалистов, как разработчик персональных пенсионных планов, менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, оценщик интеллектуальной собственности, специалисты по данным и крафтовым, очень индивидуальным решениям для конкретных клиентов финансовых институтов и др.
Люди, которые будут работать в финсекторе будущего, как и все остальные, будут обязаны совмещать совершенно разные навыки, ключевыми из которых будут коммуникация с клиентами и коллегами и синтез различных областей знания.
Кроме того, на примере менеджера персональных пенсионных планов можно отметить одну важную тенденцию: чем дешевле становится работа финсектора благодаря автоматизации и последующему увеличению производительности труда, тем инклюзивнее становятся услуги. Например, персональные менеджеры по инвестированию будут доступны всем. В конце концов, стоимость таких менеджеров для управляющих может скатиться к нулю — ими будут алгоритмы и программы.
В связи с тем, что изменятся сами услуги и работа с ними, должна измениться и работа регулятора, а значит, и это тоже потянет за собой необходимость новых компетенций, которые, к сожалению, сейчас предсказать сложно. С высокой долей вероятности регуляторы должны будут вводить нормы по кибербезопасности (а это необходимо делать уже сейчас) и аккумулировать у себя большие данные.
Мы на базе МФЦА развиваем Бюро непрерывного профессионального развития. Перед нами стояла задача обогатить экосистему финансового центра кадрами, которые могут работать как в самой администрации, так и непосредственно на рынке с нашими резидентами. В грядущих переменах я вижу не столько кризис, сколько реальную возможность. Учитывая тот факт, что в Казахстане не хватало нужных специалистов и многие из них появились благодаря бюро, мы уже сейчас можем внедрять в свои обучающие программы тот материал, который будет работать на будущее и поможет преодолеть существующий разрыв не только с точки зрения возмещения дефицита, но и создания задела на будущее.
Нашими преимуществами влияют достаточно небольшие объемы людей, которые проходят через бюро, а значит, это позволяет гораздо более гибко использовать учебные программы и постоянно их адаптировать под меняющиеся реалии. Успешные практики при этом позже будет возможно имплементировать в государственную систему образования.
Сейчас, когда мы находимся на первой стадии перемен, очень важно обратить внимание на то, как трансформируются общества и экономики, и не упустить из виду большие тренды. У нас на руках не так много информации о будущем, но она позволяет делать определенные выводы и начинать подготовку уже сейчас. Тем более что промышленные революции случаются не за день и не за год. Мы находимся сейчас в процессе трансформации, и нам необходимо схватить и прочувствовать этот момент, суметь на него взглянуть как на возможность, а не как на угрозу дальнейшему благополучию".