ВЭБ.РФ и "ТрансФин-М" создают единого железнодорожного оператора

Группа ВЭБ.РФ и ПАО "ТрансФин-М" создают единого оператора железнодорожного подвижного состава на базе ООО "Атлант", сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Стороны завершили сделку по вхождению ВЭБ.РФ в капитал ООО "Атлант", в результате которой государственная корпорация развития стала владельцем 25% акций железнодорожного оператора. Остальные 75% акций ООО "Атлант" сохранятся в собственности ПАО "ТрансФин-М".ВЭБ.РФ планирует передать ООО "Атлант" в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. ед. подвижного состава на рыночных условиях. По первым 17 тыс. вагонов договоры подписаны, передача подвижного состава уже ведется.В результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО "Атлант" получит в управление порядка 75 тыс. вагонов. Таким образом, на рынке подвижного состава появится еще один крупный железнодорожный оператор, который будет способствовать повышению уровня конкуренции среди лидеров отрасли."Группа ВЭБ.РФ владеет существенным парком вагонов, которые находятся в аренде у игроков рынка ж/д перевозок. Концепция развития лизинга ВЭБ.РФ предполагает выход из операционного лизинга железнодорожных вагонов. В результате реализована сделка по вхождению в капитал партнера, который имеет значительный опыт в этом бизнесе и сможет построить крупную компанию, предоставляющую качественные услуги потребителю, а для ВЭБ.РФ проект может стать источником увеличения доходов от парка вагонов, в том числе за счет ожидаемого роста стоимости акционерного владения", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов."В лице ВЭБ.РФ мы нашли надежного партнера, совместно с которым планируем создание ведущего игрока на рынке железнодорожных перевозок. С учетом имеющихся у группы ТФМ опыта и компетенций объединение парка позволит повысить эффективность его управления и предложить клиентам конкурентные условия сотрудничества", - заявил председатель совета директоров ПАО "ТрансФин-М" Алексей Тайчер.ПАО "ТрансФин-М" работает на рынке с 2005 г. и входит в топ-5 лизинговых компаний РФ по объемам лизингового портфеля. По итогам 2018 г. консолидированная прибыль ПАО "ТрансФин-М" по МСФО составила 4,4 млрд руб. В собственности лизинговой компании находятся свыше 45 тыс. вагонов.