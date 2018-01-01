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      Украина возобновит реверсные поставки газа из Румынии

      18.12 17:53Распечатать

      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". "Оператор ГТС (газотранспортной системы) Украины" подписал с румынской компанией Transgaz соглашение, которое разблокирует поставки газа из Южной Европы и Турции, сообщила украинская компания.

      "Сегодня "Оператор ГТС Украины" и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор", - говорится в сообщении.

      По данным украинской компании, у поставщиков газа появилась возможность транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.

      Компания сообщила, что с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина - Румыния в размере 17,8 млн куб. м газа в день, а также в обратном направлении - 15,8 млн куб. м в день.

      В компании "Оператор ГТС Украины" отметили, что предыдущие условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении, поскольку такая возможность была заблокирована действующим контрактом на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

      "По окончании этого контракта с 1 января 2020 г. такое ограничение будет нивелировано, и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам", - говорится в сообщении.

      Украина прекратила закупку газа в РФ в ноябре 2015 г. и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закупая газ по реверсу в Европе. Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.

      Как писали "Вести.Экономика", в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для выделения оператора газотранспортной системы Украины из состава "Нафтогаза Украины".

      В свою очередь Верховная рада Украины приняла закон, который освобождает от уплаты НДС операции по передаче новому оператору ГТС имущества, необходимого для поставки природного газа. Закон дает возможность завершить разделение "Нафтогаза Украины".

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: Украина, экспорт газа, Румыния, реверс газа, Оператор ГТС Украины, Transgaz

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