Авиакомпания "ЮТэйр" предупредила о третьем по счету дефолте по семилетним кредитам, выплаты процентов по которым назначены на 20 декабря.

Фото: "ЮТэйр"

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика"."Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания планирует и далее отложить выплату процентов по 7-летним кредитам и займам и направить денежные средства в пользу операторов технического обслуживания, поставщиков топлива и коммерческих контрагентов", - сообщает "ЮТэйр"."ЮТэйр" начала реструктуризировать кредиты в 2015 г., когда оказалась на грани банкротства. Авиакомпании помогли кредитами 11 банков (крупнейшие - Сбербанк, "Траст", "Россия"), выдавшие перевозчику два синдицированных кредита на 42,6 млрд руб. Один из кредитов (на 18,9 млрд руб.) выдан на семь лет под 9% годовых, второй (на 23,7 млрд руб.) - на 12 лет под 0,01% годовых. Отдельный семилетний кредит на 17,4 млрд руб. предоставил Сбербанк.В конце 2018 г. авиакомпания заявила о дефолте по семилетним кредитам, пообещав кредиторам новый план реструктуризации (консультантом выступал "Райффайзенбанк"). Второй дефолт допущен в июне."Utair продолжает комплексную реструктуризацию долговых обязательств и активно ведет переговоры с синдикатом банков. Как и было запланировано, в середине года авиакомпания частично погасила проценты по 7-летним кредитам и займам, а также регулярно производит платежи по 12-летним обязательствам", - подчеркивает "ЮТэйр"."Сейчас банки внимательно изучают результаты независимого исследования нашей финансовой модели, проведенного компанией КПМГ. Стороны находятся в конструктивном диалоге и нацелены на продуктивный результат", - подчеркнул генеральный директор Utair Андрей Мартиросов. По его словам, Utair "полностью и своевременно обслуживает лизинговый портфель, полеты и операционная деятельность авиакомпании осуществляются в плановом стабильном режиме".