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      Авиакомпания "ЮТэйр" предупредила о третьем по счету дефолте по семилетним кредитам

      18.12 17:47Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Авиакомпания "ЮТэйр" предупредила о третьем по счету дефолте по семилетним кредитам, выплаты процентов по которым назначены на 20 декабря.

      Фото: "ЮТэйр"

      "Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания планирует и далее отложить выплату процентов по 7-летним кредитам и займам и направить денежные средства в пользу операторов технического обслуживания, поставщиков топлива и коммерческих контрагентов", - сообщает "ЮТэйр".

      "ЮТэйр" начала реструктуризировать кредиты в 2015 г., когда оказалась на грани банкротства. Авиакомпании помогли кредитами 11 банков (крупнейшие - Сбербанк, "Траст", "Россия"), выдавшие перевозчику два синдицированных кредита на 42,6 млрд руб. Один из кредитов (на 18,9 млрд руб.) выдан на семь лет под 9% годовых, второй (на 23,7 млрд руб.) - на 12 лет под 0,01% годовых. Отдельный семилетний кредит на 17,4 млрд руб. предоставил Сбербанк.

      В конце 2018 г. авиакомпания заявила о дефолте по семилетним кредитам, пообещав кредиторам новый план реструктуризации (консультантом выступал "Райффайзенбанк"). Второй дефолт допущен в июне.

      "Utair продолжает комплексную реструктуризацию долговых обязательств и активно ведет переговоры с синдикатом банков. Как и было запланировано, в середине года авиакомпания частично погасила проценты по 7-летним кредитам и займам, а также регулярно производит платежи по 12-летним обязательствам", - подчеркивает "ЮТэйр".

      "Сейчас банки внимательно изучают результаты независимого исследования нашей финансовой модели, проведенного компанией КПМГ. Стороны находятся в конструктивном диалоге и нацелены на продуктивный результат", - подчеркнул генеральный директор Utair Андрей Мартиросов. По его словам, Utair "полностью и своевременно обслуживает лизинговый портфель, полеты и операционная деятельность авиакомпании осуществляются в плановом стабильном режиме".

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: дефолт, авиакомпания, кредит, UTair, "ЮТэйр"

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