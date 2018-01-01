Росавтодор выдал разрешение на начало ж/д движения по Крымскому мосту

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) РФ выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, говорится в сообщении ведомства.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика"."Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов", - сказано в релизе.Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, но перед началом движения поездов сооружение еще должны передать на баланс ФГПУ "Крымская железная дорога". Планируется, что эта процедура завершится до 24 декабря.Сейчас проходит проверка железнодорожной автоматики моста, которая связана с постом электрической централизации на керченском берегу. Это 158 путевых ящиков с оборудованием и 500 км кабелей связи. На посту будут в режиме реального времени следить за графиком движения составов, корректировать их скорость и межпоездной интервал. По сигналу с берега поезд на мосту сможет снизить или увеличить скорость, выполнить торможение.Также до запуска железнодорожного сообщения предстоит завершить тестирование более двух тысяч энергосберегающих диодных светильников архитектурной подсветки на фарватерном участке. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге уже 25 декабря, в момент его прохода по мосту арки будут подсвечены в цвета российского триколора.Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 г., но работы завершили с опережением. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 г.