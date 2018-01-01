ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Росавтодор выдал разрешение на начало ж/д движения по Крымскому мосту

      18.12 18:09Распечатать

      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) РФ выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, говорится в сообщении ведомства.

      "Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов", - сказано в релизе.

      Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, но перед началом движения поездов сооружение еще должны передать на баланс ФГПУ "Крымская железная дорога". Планируется, что эта процедура завершится до 24 декабря.

      Сейчас проходит проверка железнодорожной автоматики моста, которая связана с постом электрической централизации на керченском берегу. Это 158 путевых ящиков с оборудованием и 500 км кабелей связи. На посту будут в режиме реального времени следить за графиком движения составов, корректировать их скорость и межпоездной интервал. По сигналу с берега поезд на мосту сможет снизить или увеличить скорость, выполнить торможение.

      Также до запуска железнодорожного сообщения предстоит завершить тестирование более двух тысяч энергосберегающих диодных светильников архитектурной подсветки на фарватерном участке. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге уже 25 декабря, в момент его прохода по мосту арки будут подсвечены в цвета российского триколора.

      Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 г., но работы завершили с опережением. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 г.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Росавтодор, Крым, Крымский мост

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить