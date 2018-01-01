Аналитики прогнозируют сохранение ставки Банка Англии на заседании в декабре

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Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии сохранит базовую процентную ставку на нынешнем уровне в 0,75% годовых по итогам очередного заседания 19 декабря, что прогнозируют большинство аналитиков.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Это самый высокий уровень с 2009 г.Также не ожидается изменения объемов программ покупки гособлигаций и корпоративных бондов, которые составляют 435 млрд фунтов стерлингов и 10 млрд фунтов соответственно.Между тем финансовые рынки в настоящее время исходят из того, что до конца 2020 г. Банк Англии уменьшит стоимость кредитования, отмечает агентство Bloomberg. Котировки фьючерсов указывают на 80%-ю вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре следующего года.Британский центробанк удерживает базовую ставку на отметке 0,75% годовых с августа 2018 г., однако два из девяти членов MPC в ноябре высказывались за ее сокращение.Ожидается, что Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел продолжат придерживаться такой позиции и в рамках нынешнего заседания, призывая к дополнительным стимулирующим мерам на фоне ослабления экономического роста в стране.