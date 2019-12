Советник Трампа влияет на политическую цензуру в Facebook

Питер Тиль, член совета директоров Facebook и советник президента Дональда Трампа, консультирует главу Facebook Марка Цукерберга по политическим вопросам, включая решение компании не проверять факты в политической рекламе, говорится в новом отчете The Wall Street Journal.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Член совета директоров Facebook Питер Тиль в должности советника администрации Трампа мог влиять на политические решения Facebook, включая решение компании не проверять факты в политической рекламе.Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что новая политика направлена на поддержку свободы слова, но согласно новому отчету The Wall Street Journal эта позиция стала предметом споров среди сотрудников Facebook, некоторые из которых не согласны с позицией советника Трампа.Facebook подверглась тщательному анализу за свое решение разрешить публикацию политической рекламы с ложной или намеренно вводящей в заблуждение информацией без проверки фактов. Другие виды рекламы подлежат проверке фактов третьей стороной, которая может запросить появление надписи, предупреждающей о ложной информации.Кандидаты в президенты США от Демократической партии особенно критиковали Facebook за то, что соцсеть позволила публиковать объявления, входящие в предвыборную кампанию Трампа, которые ссылались на ранее опровергнутые теории заговора. Республиканцы не возражают против позиции Facebook, однако многие лидеры Республиканской партии обвинили Facebook и другие технологические компании в том, что они действовали в интересах некоторых политических сил и подвергали цензуре заявления в поддержку консерваторов.В ходе ряда сделанных в октябре публичных выступлений Цукерберг заявил, что Facebook не хочет быть арбитром в политических дискуссиях. Тиль, являющийся одним из основных инвесторов Facebook, разделяет позицию Цукерберга, однако личная политика Тиля могла вызвать напряженность среди членов правления Facebook.В октябре 250 сотрудников Facebook подписали совместное письмо, в котором просили платформу социальных сетей изменить свою политику, касающуюся списка рекомендаций по вопросам усовершенствования процесса проверки фактов."Наша нынешняя политика в отношении проверки фактов, которые размещают политики на Facebook, представляет собой угрозу, — говорится в письме, полученном The New York Times и подписанном около 250 сотрудниками Facebook. — Мы категорически возражаем против такой политики в ее нынешнем виде. Она не защищает граждан, а вместо этого позволяет политикам использовать нашу платформу в качестве оружия, нацеливая ее на пользователей, которые считают, что контент, размещаемый на Facebook, заслуживает доверия".Активисты, которые работали над текстом письма, заявили в разговоре с изданием VICE, что они боятся говорить со СМИ от своего лица. Сотрудники отметили, что у социальной сети есть строгие правила, которые запрещают публично обсуждать то, что происходит в компании.Они изложили перечень требований, направленных на демократизацию и повышение прозрачности платформы в отношении политической рекламы. Сотрудники Facebook требуют, чтобы политическая реклама соответствовала тем же стандартам проверки фактов, что и вся остальная реклама; создавала очевидные визуальные различия между органическими и политическими постами; устанавливала ограничения на расходы для отдельных, более высокопоставленных политиков.По сведениям The Wall Street Journal, Facebook Inc. также рассматривает вопрос о внесении изменений в свою рекламную политику для предотвращения распространения дезинформации. Возможные изменения руководство соцсети обсуждает последние несколько недель. Facebook хочет узнать мнение о предполагаемых нововведениях крупных рекламодателей в Демократической и Республиканской партиях США.Отмечается, что политическая реклама, содержащая фейковую информацию, часто бывает нацелена на особую категорию людей. Поэтому компания намерена увеличить число людей, на которых рассчитана таргетированная политическая реклама, с сотен до нескольких тысяч для сокращения дезинформации.Представитель соцсети заявил, что Facebook "рассматривает различные способы усовершенствования подхода к политической рекламе". Другие детали в Facebook раскрывать не стали.