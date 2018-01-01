Запасы нефти в США сократились за неделю на 0,2%

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 декабря, сократились на 1,1 млн баррелей, или на 0,2%, до 446,8 млн баррелей, говорится в обзоре Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали снижения этих запасов на 1,3 млн баррелей.Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, осталась на уровне предыдущей недели в 12,8 млн баррелей в день.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, снизились на 0,2 млн баррелей до 40,2 млн.Запасы бензина поднялись на 2,5 млн баррелей, или на 1,1%, до 237,3 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 2,2 млн баррелей.Запасы дистиллятов за неделю выросли на 1,5 млн баррелей, или на 1,2%, составив 125,1 млн баррелей. Прогнозировался рост на 0,3 млн баррелей.Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке 635 млн баррелей.