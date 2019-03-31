Покупка ЦБ американских гособлигаций: все идет по плану

Инвестиции Центробанка РФ в гособлигации США позволяют генерировать номинальный доход и в то же время не выходят за рамки основного курса ЦБ, считает Алексей Корнилов, ведущий аналитик по международным рынкам "Открытие Брокер".

Алексей Корнилов, ведущий аналитик по международным рынкам "Открытие Брокер"

Расчеты "Открытие Брокер"

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика"."С начала 2018 г. структура золотовалютных резервов ЦБ России претерпела сильные изменения. Доля доллара США в структуре резервов снизилась с 45,8% (на 31.12.17) до 23,6% (на 31.03.19 – по данным последнего отчета ЦБ России). Также заметно изменение географического распределения активов. Если на США на конец 2017 г. приходилось 29,9% активов, то по последнему отчету ЦБ (на 31.03.19) данная доля сократилась до 9,2%. Таким образом, динамика на снижение доли доллара США и экспозиции к США как месту регистрации контрагента или эмитента очевидна. Динамика снижения доли доллара в структуре резервов была подчеркнута председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной на заседании Государственной думы РФ в ноябре 2019 г. По ее словам, это дает им большую защиту и уверенность в любых экономических и геополитических обстоятельствах. Собственно, это и определяет стратегию банка, и мы не наблюдаем каких-то сигналов на изменение этого курса.Следовательно, пока рано придавать большое значение тем относительно небольшим колебаниям российских вложений в гособлигации США (US Treasuries) за последние месяцы. Общая картина и здесь пока указывает на сильное сокращение со $102,5 млрд на конец 2017 г. до $10,7 на конец октября 2019 г.Если оценивать американские гособлигации с чисто экономической точки зрения, то у них есть свои преимущества. Основным является привлекательная доходность по сравнению с облигациями других развитых стран, например в еврозоне. Текущая доходность 10-летних облигаций (US Treasuries) составляет 1,89%. Для сравнения, 10-летние немецкие государственные облигации предлагают отрицательную доходность -0,27%. Аналогичная ситуация и у японского государственного долга с отрицательной доходностью. Поэтому для многих центральных банков хранение в государственных облигациях США является предпочтительным и позволяет генерировать какой-то номинальный доход.Стоит упомянуть и другие преимущества. Кредитный рейтинг суверенных бумаг США является одним из самых высоких. Глубина рынка, его ликвидность также позволяют центральным банкам размещать крупные объемы денежных средств в этих облигациях. Разнообразие сроков бумаг помогает оптимально подобрать выпуски для инвестирования. И конечно, доллар США продолжает сохранять большую долю в международных расчетах, хотя эта доля постепенно сокращается, поэтому часть резервов предпочтительно держать в долларах и долларовых ценных бумагах для покрытия спроса на валюту во взаиморасчетах".