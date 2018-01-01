Комитет Сената США проголосует по законопроекту DASKA в начале 2020 года

Комитет по международным отношениям Сената США проголосует по законопроекту DASKA, который предполагает жесткие санкции против России, в январе, сообщило РИА "Новости" в комитете.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика"."Сегодня комитет проводит обсуждение этого законопроекта и неофициальное голосование. После этого официальное голосование, как правило, проводится через несколько недель, что с учетом рождественских каникул будет в январе", - сообщил представитель комитета.По регламенту в случае принятия законопроекта в комитете он выносится на голосование общим составом сената. При успешном голосовании документ должна будет поддержать палата представителей США, после чего он поступит на подпись президенту.Сенаторы-демократы и республиканцы еще в феврале 2019 г. внесли в Конгресс США законопроект "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" (DASKA, дословно "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля"). С тех пор документ находится на рассмотрении в комитете по международным отношениям сената, поправок в него пока не вносилось.В случае принятия он приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга. Законопроект предполагает ввод санкций против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы". Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этой теме.