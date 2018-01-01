США: рынок спокоен перед голосованием по импичменту

Фьючерсы на американские индексы незначительно растут перед открытием торгов среды. S&P 500 удерживается немногим ниже 3200 пунктов. Последняя волна роста была спровоцирована новостями об отмене декабрьских пошлин. Пока драйверы исчерпаны, отыгрываются локальные корпоративные истории. Между тем сегодня палата представителей проголосует по импичменту Трампу. Технически по фьючерсу видим "медвежью" дивергенцию с RSI.

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График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Инвесторы ждут окончательных подробностей по первой фазе сделки, но до января, вероятно, ничего конкретного стороны не огласят. Участники рынка выражают некоторый скептицизм относительно заявлений американской стороны о готовности Китая наращивать импорт с/х товаров до $40 млрд в год. Китайские чиновники подтвердили, что соглашение по первой фазе достигнуто, но обе стороны все еще далеки от заключения всеобъемлющего соглашения. К слову сказать, представитель ФРС Роберт Каплан вчера выразил мнение, что проблемы в торговых отношениях с Китаем будут продолжаться годами, но первая фаза лучше, чем отсутствие первой фазы.Выходящие последнее время макроданные в штатах выглядят неплохо. Неудивительна пауза в действиях ФРС по снижению ставки. Напомним, что за ноябрь вышли сильные данные по рынку труда. Вчера ФРС сообщила, что промпроизводство выросло на 1,1% против прогнозных 0,8%. Число выданных разрешений на строительство новых домов и количество новостроек также были оптимистичными. В конце неделе будет самый важный недельный блок – данные по ВВП и потребительским расходам.Сегодня в палате представителей Конгресса США начнутся дебаты по импичменту Дональда Трампа. Они продлятся шесть часов, после чего конгрессмены проголосуют по двум статьям обвинения против президента. Палата соберется в 9 утра в Вашингтоне, то есть в 17:00 мск. Если импичмент будет одобрен, палата направит документ в сенат, возглавляемый республиканцами, для проведения судебного разбирательства. Однако сенат вряд ли проголосует за отставку республиканского президента.Акции медицинского страховщика Cigna дорожают на 2% на сообщении о продаже части бизнеса и увеличении программы по выкупу акций с $1 млрд до $4 млрд. Также на 2% растут в цене акции производителя потребительских товаров General Mills, отчитавшегося лучше ожиданий по прибыли.Серьезная просадка на 7% в бумагах представляющей курьерские и логистические услуги FedEx. Корпорация снизила прогноз прибыли на 2020 г. "Наши надежды на восстановление и рост торговли, выраженные в июне прошлого года, просто не оправдались из-за торгового спора", - сказал Фред Смит, основатель и исполнительный директор FedEx. Конкурирующая UPS следом ушла в минус на 1,4%. После закрытия отчитается Micron Technology.