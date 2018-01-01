Apple, Amazon и Google совместно разработают стандарты устройств для "умного" дома

Amazon, Apple и Google - все компании разрабатывают конкурирующие интеллектуальные колонки для дома: The Echo, HomePod и Home соответственно. Несмотря на конкуренцию, три технологических гиганта решили наладить нечасто встречающееся сотрудничество по разработке единых стандартов "умного" дома, говорится в совместном заявлении, опубликованном в среду.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance (объединяет Comcast, IKEA, Samsung и других) объявили о создании рабочей группы, которая займется разработкой единого стандарта для работы устройств "умного" дома.Участники группы разработают новый открытый стандарт сетевых коммуникаций на базе протокола IP (Internet Protocol). Предполагается, что он обеспечит надежный и безопасный обмен данными между смарт-устройствами, мобильными приложениями и облачными сервисами.Проект Connected Home over IP призван упростить разработку для производителей и повысить совместимость устройств для "умного" дома между собой, мобильными приложениями, облачными сервисами и голосовыми помощниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant и другими."Проект основан на общем убеждении, что устройства для "умного" дома должны быть безопасными, надежными и совместимыми между собой", — говорится в сообщении компаний.До сих пор смарт-устройства производства Apple, Google и Amazon в основном использовали различные стандарты подключения. На практике это означает, что интеллектуальные устройства, такие как "умные" светильники, термостаты и другая бытовая электроника, не обязательно совместимы с каждой "умной" акустической системой.Рабочая группа создаст стандарт с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи. Партнеры приглашают производителей устройств и разработчиков технологий для "умного" дома присоединиться к проекту.От появления нового стандарта выиграют и разработчики, и потребители. В частности, упростится создание новых гаджетов, а следовательно, снизится их стоимость. Кроме того, будет обеспечена совместимость устройств различных производителей.Сначала группа сосредоточится на устройствах для "умного" дома, связанных с безопасностью, например датчиках дыма, розетках и "умных" замках, сообщает CNBC. Группа планирует представить первые наработки в 2020 г. Когда на рынке появятся первые продукты, пока неизвестно.В период до 2023 г. среднегодовой показатель роста сегмента устройств для "умного" дома составит 14,4%, так что в 2023 г. поставки превысят 1,39 млрд единиц, прогнозируют аналитики IDC.Ожидается, что устройства для развлечений, связанных с видео, останутся наибольшим сегментом, хотя в период с 2019 по 2023 гг. их доля постепенно уменьшится с 41,7% до 29,9%. В этом сегменте ожидается снижение цен и улучшение функциональных возможностей: внедрение поддержки 8K и HDR, повышение частоты обновления и увеличение размеров экранов, интеграция с интеллектуальными помощниками и потоковыми сервисами.Доля домашних устройства мониторинга и безопасности, включая "умные" камеры и замки, в течение прогнозируемого периода увеличится с 19,2% до 22,1%. В то же время доля "умных" колонок уменьшится с 16,5% до 14,3%. Все остальные устройства, сейчас занимающие 22,5% рынка, в 2023 г. будут занимать 33,7%.