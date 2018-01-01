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      "Нафтогаз" сохранит контроль над подземными хранилищами газа Украины

      18.12 19:06Распечатать

      Андрей Коболев. Фото: 112.ua

      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Глава украинской нефтегазовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны останутся в управлении компании, поскольку нет возможности выделения их в отдельный субъект хозяйственной деятельности.

      Наблюдательные советы "Нафтогаза" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" до утверждения плана по выделению оператора газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" обсуждали возможность выделения подземных хранилищ газа в отдельных субъект хозяйствования.

      "В планах "Нафтогаза" не было отделения хранилищ от группы "Нафтогаз". Для этого есть несколько причин. Первая причина – это из всех вариантов на Украине мы являемся лучшим оператором", - заявил Коболев в среду в ходе дискуссии на тему выделения оператора газотранспортной системы из "Нафтогаза", которая транслировалась на странице компании в Facebook<FB>.

      По его словам, подземные хранилища газа будут оставаться в управлении "Нафтогаза", поскольку компания пока не видит возможности их выделения.

      Как писали "Вести.Экономика", в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для выделения оператора газотранспортной системы Украины из состава "Нафтогаза Украины".

      В свою очередь Верховная рада Украины приняла закон, который освобождает от уплаты НДС операции по передаче новому оператору ГТС имущества, необходимого для поставки природного газа. Закон дает возможность завершить разделение "Нафтогаза Украины".

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: Украина, Нафтогаз, Андрей Коболев, Оператор ГТС Украины, хранилища газа

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