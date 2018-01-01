Росстат увидел улучшение роста реальных располагаемых доходов населения РФ

Росстат пересмотрел рост реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам 9 месяцев 2019 г. до 0,8% в годовом выражении с 0,2%, говорится в обзоре министерства экономического развития "Картина экономики. Декабрь".

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.Как говорится в документе, Росстат скорректировал оценку годовой динамики реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г. после уточнения базы прошлого года."Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за 2018 г. Рост реальных располагаемых денежных доходов и рост реальных денежных доходов остались неизменными по сравнению с прошлой оценкой (0,1% и 1,1% соответственно), при этом их внутригодовая динамика была существенно пересмотрена. В результате изменения базы динамика реальных располагаемых денежных доходов за I-III кварталы 2019 г. была скорректирована Росстатом в сторону увеличения на 0,3-1 п. п., уточненная оценка роста за 9 месяцев текущего года составляет 0,8% год к году", - говорится в сообщении ведомства.При этом в оперативном докладе Росстата, который был опубликован в среду, новые данные по доходам населения не были отражены. Как следует из данных Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы в России в I квартале снизились на 2,2% (прежняя оценка - минус 2,5%), во II квартале выросли на 0,9% (по прежней оценке был спад на 0,1), в III квартале выросли на 3,3% (вместо роста на 3%, по прежней оценке статистического ведомства).